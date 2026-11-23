Unggul Jumlah Pemain, Shin Tae-yong Kecewa Berat Persija Jakarta Ditahan PSM Makassar

PAREPARE – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengungkapkan rasa penyesalannya setelah tim asuhannya hanya meraih hasil seri melawan PSM Makassar pada pekan ke-10 Super League 2026-2027. Menurutnya, Macan Kemayoran semestinya bisa mengamankan kemenangan andai tidak menyia-nyiakan deretan peluang emas, termasuk saat lawan bermain dengan sepuluh orang.

Persija harus puas membawa pulang satu poin setelah bermain imbang melawan PSM Makassar 1-1 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Sabtu 21 November 2026 malam WIB. Persija sebenarnya sempat membuka keunggulan melalui tendangan jarak dekat Alexander Jeremejeff pada menit ke-63.

Namun, PSM Makassar hanya membutuhkan waktu tiga menit untuk menyamakan kedudukan lewat gol tendangan salto spektakuler Kodai Tanaka (66'). Peluang Persija untuk mengamankan tiga poin semakin terbuka setelah PSM Makassar harus bermain dengan 10 orang usai Nenad Lalic mendapat kartu merah pada menit ke-87.

Meski unggul jumlah pemain pada penghujung pertandingan, Persija gagal mencetak gol tambahan hingga laga berakhir. Shin Tae-yong pun mengungkapkan kekecewaannya terhadap hasil yang diraih tim asuhannya.

PSM Makassar vs Persija Jakarta di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@persija)

“Saya merasa sangat menyayangkan hasil imbang ini,” ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers pascalaga, dikutip Senin (23/11/2026).

1. Peluang Terbuang

Shin Tae-yong mengakui Juku Eja -julukan PSM Makassar- tampil baik dan bekerja keras sepanjang pertandingan. Namun, dia menilai Persija sebenarnya memiliki kesempatan untuk memenangkan laga jika mampu memaksimalkan peluang yang didapat.

Salah satu peluang terbaik Persija hadir pada masa injury time melalui kerja sama Dony Tri Pamungkas dan Rizky Ridho. Umpan Dony berhasil disambut Rizky di depan gawang, tetapi sontekannya justru melenceng dari sasaran.