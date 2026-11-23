Pencairan Uang Juara Liga Indonesia yang Paling Telat di Asia Tenggara?

PENCAIRAN uang juara Liga Indonesia yang paling telat di Asia Tenggara? Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar baru-baru ini kesal kepada PSSI maupun operator kompetisi Super League, I.League.

Ia kesal karena uang juara Liga Indonesia yang dicetak Persib Bandung di Super League 2025-2026 belum kunjung cair. Berkat juara Super League 2025-2026, Persib Bandung seharusnya mendapatkan Rp10,5 miliar.

Namun, hingga enam bulan setelah Persib Bandung dinyatakan juara pada 23 Mei 2026, uang belum kunjung cair. Akun Instagram @liga_dagelann baru-baru ini mengeluarkan penelusuran yang cukup unik.

1. Liga Indonesia Paling Lama Cair

Pencairan uang juara Liga Indonesia paling telat. (Foto: Instagram/@liga_dagelann

Dalam penelusuran @liga_dagelann, Liga Indonesia menjadi kompetisi yang pencairan uang juara paling telat. Hingga enam bulan setelah juara Liga Indonesia, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- belum menerima uang juara.

Sementara itu, liga-liga di Asia Tenggara lain seperti Liga Vietnam dan Singapura lama pencairannya tidak terlalu lama, yang mana berkisar 1-2 bulan. Sementara itu, Liga Thailand dan Malaysia di kisaran 1-3 bulan.

2. Persaingan Ketat di Super League 2026-2027

Terlepas dari pencairan dana di atas, persaingan gelar juara Super League 2026-2027 semakin ketat. Hingga pekan ke-10 Super League 2026-2027, Persija Jakarta duduk di puncak klasemen dengan 22 angka.

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- unggul dua angka atas Dewa United di posisi dua. Berturut-turut di poisi tiga, empat dan lima ada Bali United, Persib Bandung dan Madura United yang sama-sama mengemas 19 poin.