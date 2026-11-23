Momen Dramatis Julio Cesar Gendong Queven yang Cedera saat Persib Bandung Lawan Bali United

BANDUNG - Laga pekan ke-10 Super League 2026-2027 antara Persib Bandung dan Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu 22 November 2026 malam WIB, diwarnai insiden tak terduga yang viral di media sosial. Bek Maung Bandung, Julio Cesar, menggendong gelandang Bali United, Queven Inacio, ke luar lapangan lalu melepaskannya dengan gerakan menyerupai lemparan.

Peristiwa itu terjadi sekira menit ke-74 hingga ke-75 saat Persib berusaha mengejar ketertinggalan setelah Marko Dugandzic membobol gawang tuan rumah. Queven terjatuh dan terbaring di depan area penalti Bali United karena diduga cedera, sementara wasit Mustafa sempat membiarkan permainan berjalan sebelum laga terhenti.

Julio Cesar yang tampaknya ingin pertandingan segera berlanjut menghampiri Queven, mengangkat tubuhnya, lalu menggendongnya menuju tepi lapangan. Sempat memancing senyum pada awalnya, aksi tersebut berujung kartu kuning dari wasit setelah Julio melepaskan Queven ke tanah di pinggir lapangan dan memicu protes kubu tamu.

1. Kecaman Keras Johnny Jansen

Pelatih Bali United, Johnny Jansen, mengkritik keras perilaku Julio Cesar yang dinilainya tidak sportif dan melewati batas kewajaran. Meski memahami keinginan lawan untuk mempercepat jalannya laga, pelatih asal Belanda itu menegaskan tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Julio Cesar gendong pemain Bali United

"Saya bisa memahami pemain yang ingin pertandingan segera dilanjutkan. Dia menarik pemain tersebut, dan saya mengerti maksudnya. Namun, dia tidak boleh sampai melemparnya. Bagi saya, itu merupakan tindakan yang layak mendapat kartu merah," kata Johnny Jansen usai laga, dikutip Senin (23/11/2026).

Jansen juga menegaskan tidak menyalahkan pemainnya yang tergeletak di lapangan atas insiden tersebut. Johnny menambahkan bahwa membawa pemain keluar lapangan dengan cara seperti itu tetap keliru meski didasari dorongan untuk segera bermain.