Rahmad Darmawan dan Pelatih Benfica Pantau Langsung Seleksi Akademi Merah Putih di Ternate

DIREKTUR Akademi Merah Putih, Rahmad Darmawan, hadir langsung saat akademi yang dipimpinnya menggelar seleksi terbuka di Stadion Kie Raha, Ternate, Senin (23/11/2026) pagi WIT. Ia menyebut Akademi Merah Putih memberikan tempat kepada anak-anak Indonesia mengembangkan bakat sepakbola secara gratis.

“Akademi Merah Putih bertujuan membuka kesempatan bagi putra-putra Indonesia, khususnya anak-anak yatim piatu dan dari keluarga tidak mampu, untuk mengembangkan bakat sepakbola lewat program yang berstandar internasional,” kata Rahmad Darmawan, dalam keterangan pers Akademi Merah Putih yang diterima Okezone, Senin (23/11/2026).

Suasana seleksi akademi merah putih di Ternate. (Foto: Akademi Merah Putih)

1. Kerjasama dengan Benfica

Bekerjasama dengan klub asal Portugal, SL Benfica, Akademi Merah Putih hadir di Kota Ternate, Maluku Utara, dengan tujuan membentuk karakter positif dan melahirkan pesepakbola Indonesia untuk berbicara di level internasional.

“Di Ternate, kami melakukan seleksi untuk menambah kelas bagi peserta atau anak didik yang sudah berlatih di Akademi Merah Putih sejak Oktober lalu,” kata coach RD -panggilan akrab Rahmad Darmawan. Mantan pelatih di sejumlah klub Tanah Air dan pernah menukangi tim nasional Indonesia ini mengaku sangat senang melihat gairah para peserta seleksi usia 7-9 tahun.

“Lewat seleksi ini, setidaknya kita mendapatkan gambaran tentang kualitas anak-anak yang ikut seleksi. Saya cukup puas dengan hasil seleksi ini,” kata Rahmad Darmawan.

“Nanti hasil seleksi di Ternate akan kami komparasi dengan kegiatan serupa di Kota Ambon (1/10) dan Semarang (3/10),” tegas Rahmad Darmawan yang berpengalaman membawa Sriwijaya FC dan Persipura Jayapura juara Liga Indonesia tersebut.

2. Dipantau Langsung Pelatih Benfica

Salah satu pelatih akademi SL Benfica yang ikut langsung melakukan seleksi, Mario Jose Castanho, mengungkapkan kegembiraan yang sama.

“Pagi yang luar biasa. Hari ini kami menyeleksi 60 anak dengan melakukan beberapa latihan, seperti drill, dan dilanjutkan dengan sesi pertandingan. Kami perlu melihat secara langsung bakat-bakat dari Maluku Utara, dan nanti dilakukan juga seleksi di Kota Ambon dan Semarang,” kata Mario.

Lewat seleksi terbuka ini, Mario Jose, dan juga Joao Maria da Mota, pelatih yang datang langsung dari Lisbon, Portugal, berharap akan menemukan bakat-bakat usia dini yang akan mendapatkan langsung pelatihan dan pembentukan karakter demi mencapai level sepak bola internasional.