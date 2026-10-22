Mantan Pelatih Timnas Indonesia Rahmad Darmawan Pimpin Akademi Merah Putih, Hasil Kerjasama Benfica dan Malut United!

MANTAN pelatih Timnas Indonesia, Rahmad Darmawan, dipercaya memimpin Akademi Merah Putih. Akademi ini dibangun hasil kerjasama antara Malut United FC dan SL Benfica.

Rahmad Darmawan dikenal sebagai salah satu pemain dan pelatih papan atas sepakbola di Tanah Air. Ia pernah membawa Persipura Jayapura juara Liga Indonesia 2005 dan Sriwijaya FC (2007-2008) sebagai pelatih.

Rahmad Darmawan saat melatih Timnas Indonesia. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

1. Kerjasama sejak 16 Mei 2026

Sejak kerjasama Malut United FC dan SL Benfica diumumkan di Stadion Kie Raha, Ternate, pada 16 Mei 2026, persiapan terus dilakukan untuk mencari dan melakukan seleksi siswa akademi.

Dibantu manajemen Java United FC, persiapan kegiatan Akademi Merah Putih dengan target siswa yatim piatu dan dari keluarga tidak mampu berusia 7-9 tahun terus dilakukan. Hal itu termasuk mempersiapkan struktur organisasi dan kepelatihan yang akan dipimpin Rahmad Darmawan.

"Saya sangat senang dan tertantang mendapatkan kepercayaan dari pemilik klub untuk memimpin sebuah akademi dengan misi yang sungguh mulia," kata Rahmad Darmawan, Direktur Akademi Merah Putih.

2. Ingin Bangun Sepakbola Indonesia

Setelah berkecimpung dalam kepelatihan sepakbola senior sejak 1998, pensiunan TNI AL berpangkat mayor ini ingin mengabdikan diri dalam pembangunan sepakbola usia dini di Indonesia.

"Apalagi, mimpi pemilik klub tidak tanggung-tanggung. Selain kuat dalam misi sosial, bekerja sama dengan klub SL Benfica memperlihatkan keseriusan pemilik klub untuk melahirkan pemain sepakbola berkualitas," tegas pria yang akrab disapa coach RD tersebut.

Saat ini, manajemen akademi terus melakukan persiapan penyambutan siswa yatim dan piatu asal Maluku Utara dan Maluku yang sudah terdaftar. Juga akan segera menggelar seleksi terbuka di Kota Ternate dan Ambon yang akan dipantau langsung jajaran pelatih akademi, termasuk pelatih asal SL Benfica.