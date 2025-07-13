Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ditanya soal Rumor Latih Malut United, Rahmad Darmawan Jawab Pakai Lagu Ayu Ting Ting

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |15:12 WIB
Ditanya soal Rumor Latih Malut United, Rahmad Darmawan Jawab Pakai Lagu Ayu Ting Ting
Rahmad Darmawan dirumorkan bakal melatih Malut United. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Liga Indonesia All Star, Rahmad Darmawan dirumokan bakal menjadi juru taktik baru Malut United di Super League 2025-2026. Menanggapi isu itu, RD –sapaan akrab Rahmad– justru membalas dengan memakai lagu Ayu Ting Ting.

Seperti yang diketahui, Rahmad Darmawan baru saja dipercaya melatih klub dadakan, Tim Liga Indonesia All Stars di Piala Presiden 2025. Meski hanya memiliki persiapan singkat, RD sukses mengantarkan Liga Indonesia All Star finis di posisi keempat Piala Presiden 2025.

Kepastian menempati posisi keempat itu baru saja diraih pasukan Rahmad Darmawan usai kalah 0-2 dari Dewa United dalam laga perebutan ketiga Piala Presiden 2025. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Sabtu 12 Juli 2025.

1. Bicara soal Masa Depan

Dengan terhentinya perjalanan Liga Indonesia All Star di Piala Presiden 2025, maka berakhir sudah RD menangani klub tersebut. Meski begitu, RD dikabarkan sudah didekati Malut United untuk menjadi pelatih baru mereka di musim yang baru.

Kini Rahmad Darmawan masih menutup rapat-rapat informasi terkait pelabuhan barunya. Dia mengatakan bahwa sudah waktu tepat baru akan memberikan informasi dengan detail.

Rahmad Darmawan. (Foto: Liga Indonesia Baru)
Rahmad Darmawan. (Foto: Liga Indonesia Baru)

"Satu lagu, Ayu Ting-ting, di mana-mana, ke mana? Tunggu aja," kata Rahmad Darmawan usai laga, dikutip Minggu (13/7/2025).

Pada musim lalu, Rahmad Darmawan menukangi Barito Putera sampai dengan pertengahan musim. Untuk saat ini pelatih itu belum terikat kontrak.

 

