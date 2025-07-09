Rahmad Darmawan Nilai Klub Indonesia Butuh Banyak Laga Internasional, Begini Respons Erick Thohir

PELATIH Liga Indonesia All Star, Rahmad Darmawan, menilai klub Indonesia butuh banyak laga internasional. Mendengar hal itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beri jawaban.

Laga internasional dinilai akan berdampak positif untuk peningkatan kualitas sepakbola Tanah Air. Erick pun memberi respons positif dengan mengulas soal Piala Presiden 2025.

1. Piala Presiden 2025 Digelar

Rahmad Darmawan memberi pernyataan itu setelah Liga Indonesia All Star kalah 3-6 dari Oxford United di Grup A Piala Presiden 2025. Laga itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu 6 Juli 2025.

Rahmad Darmawan mengatakan sangat senang dengan adanya gelaran Piala Presiden yang melibatkan klub-klub luar. Dia menekankan klub Indonesia harus lebih sering melakukan uji coba dengan klub-klub yang punya kualitas.

"Jujur, saya berterima kasih karena pemain bisa merasakan international match seperti ini. Dulu waktu saya masih main, setiap kota bikin, ada Medan, di Makassar, ngundang tim-tim besar," kata Rahmad Darmawan usai laga

"Ini harapan saya, kembali dihidupkan, di Piala presiden mendatang undang tim lebih bagus laga," sambungnya.