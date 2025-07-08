Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persib Bandung vs Dewa United di Piala Presiden 2025: Bobotoh Prediksi Pangeran Biru Menang Tipis

Agi Ilman , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |18:31 WIB
Jelang Persib Bandung vs Dewa United di Piala Presiden 2025: Bobotoh Prediksi Pangeran Biru Menang Tipis
Bobotoh prediksi Persib Bandung menang tipis atas Dewa United (Foto: Okezone/Agi Ilman)
A
A
A

BANDUNG – Bobotoh mulai memadati Stadion si Jalak Harupat di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, jelang laga Persib Bandung vs Dewa United di Piala Presiden 2025. Pangeran Biru dijagokan menang tipis!

Pantauan di lokasi, para pendukung setia Persib berdatangan dari berbagai daerah, seperti Subang dan Purwakarta. Sebagian besar datang bersama keluarga maupun rombongan kecil, mengenakan atribut khas Maung Bandung.

1. Berangkat sejak Pagi

Persib Bandung vs Dewa United. ig/dewaunitedfc

Nurkholik, warga asal Subang, mengaku berangkat sejak pagi menggunakan sepeda motor bersama istri dan anaknya. Lelaki berusia 29 tahun itu optimistis Persib bisa bangkit dan meraih kemenangan setelah kekalahan dari Port FC di laga pembuka.

“Insya Allah optimis menang, skornya 2-1 buat Persib. Golnya William dan Uilliam Barros,” ujar Nurkholik, Selasa (8/7/2025).

Lebih lanjut, Nurkholik mengaku sudah beberapa kali menonton langsung Persib di stadion, bahkan sejak masih kecil. Kini, kecintaannya ditularkan kepada keluarganya dengan rutin datang menonton langsung.

“Sudah sering juga datang bawa istri sama anak, ada lah 4-5 kali. Dulu mah suka nonton sama teman,” kata Nurkholik.

 

Halaman:
1 2
      
