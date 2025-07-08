Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Dewa United di Piala Presiden 2025 Malam Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |15:50 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Dewa United di Piala Presiden 2025 Malam Ini
Persib Bandung lawan Dewa United di Piala Presiden 2025. (Foto: Media Persib)
A
A
A

LINK live streaming Persib Bandung vs Dewa United di Piala Presiden 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Tepatnya laga yang berlangsung di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, tersebut akan dimainkan pada malam ini, Selasa (8/7/2025) pukul 19.30 WIB.

Bagi Persib, itu akan menjadi pertandingan kedua mereka di Grup B Piala Presiden 2025. Sementara untuk Dewa United, pertemuan di Stadion si Jalak Harupat nanti malam akan menjadi aksi pertama mereka di turnamen pramusim tersebut.

1. Persib Wajib Menang

Karena menjadi laga kedua alias yang terakhir di Grup B, maka Persib wajib menang atas Dewa United. Sebab pada laga pertamanya, Persib menelan kekalahan 0-2 dari klub Thailand, Port FC.

Kemenangan menjadi satu-satunya cara agar Persib bisa menjadi juara grup dan lolos ke final Piala Presiden 2025. Mengetahui hal tersebut, pelatih Persib, Bojan Hodak terus mempersiapkan diri agar bisa merebut kemenangan itu.

Bojan menilai sejauh ini Persib masih kurang padu mengingat banyak pemain baru yang mengisi skuad berjuluk Pangeran Biru tersebut. Karena itulah, tugas utamanya saat ini adalah memperbaiki chemistry antar pemain agar permainan Persib bisa mengalir. 

Nick Kuipers. (Foto: Media Dewa United)
Nick Kuipers. (Foto: Media Dewa United)

            

“Saya rasa, jika saya mengeluarkan separuh orang-orang di sini (ruang jumpa pers) lalu membawa orang-orang yang lain, maka butuh waktu untuk bisa mengerti satu sama lain. Ini hal yang sama dalam sepak bola,” jelas Bojan soal kondisi Persib, dikutip Selasa (8/7/2025).

Meski demikian, Bojan merasa para pemainnya sudah menunjukan hasil yang bagus. Pasalnya cukup banyak peluang yang didapatkan meski tidak bisa dikonversi menjadi gol saat Pangeran Biru tumbang 0-2 dari Port FC

 

