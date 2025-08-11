Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Campur Aduk Perasaan Bojan Hodak Usai Persib Bandung Menang 2-0 atas Semen Padang

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 11 Agustus 2025 |00:05 WIB
Campur Aduk Perasaan Bojan Hodak Usai Persib Bandung Menang 2-0 atas Semen Padang
Persib Bandung kala berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, komentari hasil laga Persib Bandung vs Semen Padang di laga perdana Super League 2025-2026. Dia pun merasa campur aduk, meski Persib sukses menang.

Di satu sisi, Bojan Hodak merasa girang. Tetapi, di sisi lain, dia belum merasa sepenuhnya puas dengan penampilan anak asuhnya sehingga siap beri evaluasi.

Febri Hariyadi cetak gol di laga Persib Bandung vs Semen Padang @persib

1. Persib Bandung Menang atas Semen Padang

Ya, Persib Bandung berhasil memenangkan pertandingan saat menjamu Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu, 9 Agustus 2025. Persib menang dengan skor 2-0. Masing-masing gol tercipta melalui Uiliam Baros (40’) dan Febri Hariyadi (90’).

Bojan merasa tak pernah salah dengan prediksinya bahwa laga ini akan berjalan dengan sulit. Apalagi ini merupakan laga perdana timnya di Super League 2025-2026.

“Jadi saya cukup senang (Persib menang),” ungkap Bojan usai pertandingan.

2. Evaluasi

Bojan Hodak pun menyoroti lini pertahanannya yang tampil bagus. Terbukti, tidak ada peluang yang didapatkan Semen Padang hingga tidak bisa menciptakan gol. Tetapi, dia merasa masih ada hal yang perlu dibenahi.

“Tapi secara penyerangan masih ada ruang untuk berbenah,” tuturnya.

“Tapi saya juga senang karena Febri (Hariyadi) dan Barros mencetak gol. Bagi striker ini selalu penting, saya senang mereka mencetak gol dan ini memberi mereka kepercayaan diri lebih,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/49/3168160/persija_jakarta-FpMZ_large.jpg
Belum Puas Persija Jakarta di Puncak Klasemen, Mauricio Souza Soroti Lini Pertahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/49/3158032/persija_jakarta-yqhR_large.jpg
Persija Jakarta Tak Cuma Targetkan Juara di Super League 2025-2026, Siap Orbitkan Pemain Muda Juga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/49/3157243/bojan_hodak-hOG4_large.jpg
Jelang Musim 2025-2026 Bergulir, Bojan Hodak Klaim Skuad Persib Bandung Sudah Makin Kompak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/49/3157226/tim_receveur-dL1I_large.jpg
Kisah Tim Receveur, Eks Rekan Setim Thom Haye yang Bikin Bali United Makin Kental Aroma Belanda
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/49/1642899/ducati-kami-telah-melakukan-segalanya-untuk-francesco-bagnaia-dkt.webp
Ducati: Kami Telah Melakukan Segalanya untuk Francesco Bagnaia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/timur_kapadze.jpg
Timur Kapadze Resmi Tinggalkan Uzbekistan, Gabung Timnas Indonesia?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement