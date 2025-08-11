Campur Aduk Perasaan Bojan Hodak Usai Persib Bandung Menang 2-0 atas Semen Padang

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, komentari hasil laga Persib Bandung vs Semen Padang di laga perdana Super League 2025-2026. Dia pun merasa campur aduk, meski Persib sukses menang.

Di satu sisi, Bojan Hodak merasa girang. Tetapi, di sisi lain, dia belum merasa sepenuhnya puas dengan penampilan anak asuhnya sehingga siap beri evaluasi.

1. Persib Bandung Menang atas Semen Padang

Ya, Persib Bandung berhasil memenangkan pertandingan saat menjamu Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu, 9 Agustus 2025. Persib menang dengan skor 2-0. Masing-masing gol tercipta melalui Uiliam Baros (40’) dan Febri Hariyadi (90’).

Bojan merasa tak pernah salah dengan prediksinya bahwa laga ini akan berjalan dengan sulit. Apalagi ini merupakan laga perdana timnya di Super League 2025-2026.

“Jadi saya cukup senang (Persib menang),” ungkap Bojan usai pertandingan.

2. Evaluasi

Bojan Hodak pun menyoroti lini pertahanannya yang tampil bagus. Terbukti, tidak ada peluang yang didapatkan Semen Padang hingga tidak bisa menciptakan gol. Tetapi, dia merasa masih ada hal yang perlu dibenahi.

“Tapi secara penyerangan masih ada ruang untuk berbenah,” tuturnya.

“Tapi saya juga senang karena Febri (Hariyadi) dan Barros mencetak gol. Bagi striker ini selalu penting, saya senang mereka mencetak gol dan ini memberi mereka kepercayaan diri lebih,” sambungnya.