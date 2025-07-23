Kisah Tim Receveur, Eks Rekan Setim Thom Haye yang Bikin Bali United Makin Kental Aroma Belanda

KISAH Charles Pieter Receveur atau Tim Receveur menarik diulas. Eks rekan setim Thom Haye itu resmi gabung Bali United.

Ya, Bali United terus bermanuver di bursa transfer Super League 2025-2026. Terbaru, tim berjuluk Serdadu Tridatu itu mendatangkan mantan rekan setim Thom Haye di Almere City, yakni Tim Charles Pieter Receveur.

1. Rekrut Receveur

Bali United mendatangkan Tim Receveur dari Almere City. Gelandang berusia 33 tahun itu akan menjadi bagian Serdadu Tridatu selama satu musim ke depan.

Chief Executive Officer (CEO) Bali United FC, Yabes Tanuri, mengatakan Receveur didatangkan karena sesuai dengan kebutuhan tim. Yabes berharap eks pemain FC Dordrecht itu bisa beradaptasi dengan baik bersama skuad Serdadu Tridatu.

“Kami resmi menambah pemain baru yaitu Tim Receveur untuk menambah kekuatan di lini pertahanan. Tim Receveur dinilai oleh tim pelatih masuk dalam kriteria untuk kebutuhan skuadnya di musim ini,” ucap Yabes, dilansir dari laman resmi Bali United, Rabu (23/7/2025).

“Segala proses administrasi juga sudah diproses, semoga dia beradaptasi berjalan lancar dan bisa memberikan prestasi untuk Bali United,” sambungnya.