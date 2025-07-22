Marc Klok Realistis soal Target Persib Bandung di Super League dan AFC Champions League 2

GELANDANG Persib Bandung, Marc Klok, bicara targetnya di Super League maupun AFC Champions League 2 pada musim 2025-2026. Dia pun memilih realistis.

Gelandang naturalisasi asal Belanda ini memastikan ingin membawa Persib lebih baik di dua kompetisi tersebut. Utamanya di kompetisi AFC Champions League 2.

1. Gagal Berkiprah Manis di AFC Champions League 2 Musim Lalu

Pasalnya pada musim 2024-2025, Persib Bandung tidak bisa berbuat banyak. Dari enam laga yang dijalani, Maung Bandung hanya mampu meraih satu kali menang, dua kali imbang dan tiga kali kalah.

“Tapi step by step. Pastinya kita punya mimpi, kita punya harapan,” ungkap Marc Klok di Thailand, Selasa (22/7/2025).

2. Pilih Realistis

Namun, gelandang bernomor punggung 23 ini memastikan harus realistis. Pasalnya, Persib Bandung mengalami banyak perubahan dengan mendatangkan 12 pemain baru dan melepas 16 pemain lamanya.

“Kita mulai dari nol, saya sudah bicara sebelumnya dan ini momentum untuk kita, kita belum lancar, tetapi game by game, kita cari jalannya. Kita bikin target di liga dan di Asia musim ini mau lebih baik dari musim lalu. Itu target saya pribadi juga,” bebernya.