HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bikin Bangga, Akademi Persib Cimahi U-13 Juara Gothia Cup di Swedia!

Adi Haryanto , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |16:04 WIB
Akademi Persib Cimahi U-13 berhasil menjuarai Gothia Cup 2025 di Swedia (Foto: Okezone/Adi Haryanto)
Akademi Persib Cimahi U-13 berhasil menjuarai Gothia Cup 2025 di Swedia (Foto: Okezone/Adi Haryanto)
A
A
A

TIM Akademi Persib Cimahi U-13 (APC) berhasil menjadi juara Gothia Cup 2025 di Swedia. Di babak final, mereka mengandaskan perlawanan wakil tuan rumah.

Skuad APC sudah tiba di Tanah Air pada Selasa (22/7/2025). Kedatangan mereka disambut penuh kemeriahan oleh Wali Kota, Ngatiyana, dan Wakil Wali Kota, Adithia Yudhistira, di halaman Pemkot Kota Cimahi, Jawa Barat.

1. Syukur

Akademi Persib Cimahi U-13 berhasil menjuarai Gothia Cup 2025 di Swedia (Foto: Okezone/Adi Haryanto)
Akademi Persib Cimahi U-13 berhasil menjuarai Gothia Cup 2025 di Swedia (Foto: Okezone/Adi Haryanto)

Rombongan APC tiba dengan kendaraan Sakoci (Saba Kota Cimahi) yang menjadi simbol kebanggaan warga, lengkap membawa trofi kemenangan. Wali Kota Ngatiyana mengucap syukur atas keberhasilan itu.

"Alhamdulillah, Cimahi menjadi juara internasional setelah mengalahkan tuan rumah Swedia," ujar Ngatiyana, Selasa (22/7/2025).

Menurutnya, warga Cimahi patut bahagia dan berbangga diri. Sebab, talenta anak-anak muda dari Akademi Persib Cimahi mampu membawa pulang trofi.

2. Peran Besar

Pencapaian ini tidak lepas dari peran besar para pelatih dan pembina yang telah membentuk karakter dan kemampuan teknis para pemain muda tersebut. Kemenangan ini sekaligus menandai momen bersejarah.

Untuk pertama kali dalam 50 tahun, piala itu pulang ke Indonesia. Ngatiyana mengatakan, anak-anak ini mampu mengharumkan nama Cimahi.

 

