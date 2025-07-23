Advertisement
LIGA INDONESIA

Jelang Musim 2025-2026 Bergulir, Bojan Hodak Klaim Skuad Persib Bandung Sudah Makin Kompak

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |04:05 WIB
Jelang Musim 2025-2026 Bergulir, Bojan Hodak Klaim Skuad Persib Bandung Sudah Makin Kompak
Bojan Hodak kala mendampingi Persib Bandung berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, klaim skuadnya sudah makin kompak. Ini tentunya jadi kabar gembira jelang bergulirnya musim 2025-2026.

Program training camp (TC) Persib Bandung di Thailand berjalan lancar. Bojan Hodak pun kian percaya diri menatap musim baru.

Bojan Hodak di sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

1. Persib Bandung Makin Kompak

Bojan Hodak menilai hal ini tentunya menjadi kabar baik baginya. Dengan begitu, Persib Bandung bisa semakin siap dalam menghadapi kompetisi 2025-2026, baik di Super League maupun AFC Champions League ACL 2.

“Semakin hari semakin baik, saya rasa atmosfernya menjadi lebih baik setiap harinya,” ujar Bojan di Thailand, Rabu (23/7/2025).

“Kemarin mereka diberikan waktu libur dan kemarin malam mereka bermain padel dan juga pergi makan malam bersama dan ini membuat kekompakan semakin baik,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
