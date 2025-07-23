Jelang Musim 2025-2026 Bergulir, Bojan Hodak Klaim Skuad Persib Bandung Sudah Makin Kompak

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, klaim skuadnya sudah makin kompak. Ini tentunya jadi kabar gembira jelang bergulirnya musim 2025-2026.

Program training camp (TC) Persib Bandung di Thailand berjalan lancar. Bojan Hodak pun kian percaya diri menatap musim baru.

1. Persib Bandung Makin Kompak

Bojan Hodak menilai hal ini tentunya menjadi kabar baik baginya. Dengan begitu, Persib Bandung bisa semakin siap dalam menghadapi kompetisi 2025-2026, baik di Super League maupun AFC Champions League ACL 2.

“Semakin hari semakin baik, saya rasa atmosfernya menjadi lebih baik setiap harinya,” ujar Bojan di Thailand, Rabu (23/7/2025).

“Kemarin mereka diberikan waktu libur dan kemarin malam mereka bermain padel dan juga pergi makan malam bersama dan ini membuat kekompakan semakin baik,” sambungnya.