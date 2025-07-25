Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Tak Cuma Targetkan Juara di Super League 2025-2026, Siap Orbitkan Pemain Muda Juga

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |17:23 WIB
Persija Jakarta Tak Cuma Targetkan Juara di Super League 2025-2026, Siap Orbitkan Pemain Muda Juga
Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
PERSIJA Jakarta tidak hanya targetkan gelar juara Super League 2025-2026. Mereka juga ingin mengorbitkan pemain-pemain muda.

Pola tersebut sudah dilakuan Macan Kemayoran -julukan Persija- dalam beberapa musim terakhir. Diharapkan, kombinasi pemain muda dengan senior bisa membawa tim tampil tangguh.

Pekan Ini, Persija Jakarta Perkenalkan Tim Jelang Super League 2025-2026

1. Orbitkan Pemain Muda

Dalam empat musim terakhir, total ada 18 pemain yang lahir dari rahim pembinaan Persija. Beberapa nama mendapat kesempatan mencicipi atmosfer kompetisi tertinggi di Indonesia.

Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, mengaku sangat senang dengan kehadiran pemain-pemain muda di timnya. Akan tetapi, dia belum bisa memutuskan nama-nama pemain muda yang akan bertahan di tim utama untuk Super Leagues 2025-2206.

“Tentu kami memiliki banyak pemain muda dan mereka dapat membantu tim,” ucap pelatih Persija, Mauricio Souza dalam keteranganya, Jumat (25/7/2025).

 

