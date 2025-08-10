Advertisement
LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Ungkap Kelemahan Persib Bandung saat Bungkam Semen Padang 2-0 di Super League 2025-2026

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |08:07 WIB
Bojan Hodak Ungkap Kelemahan Persib Bandung saat Bungkam Semen Padang 2-0 di Super League 2025-2026
Bojan Hodak bahagia Persib Bandung menang 2-0 atas Semen Padang di Super League 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)
PELATIH Persib Bandung Bojan Hodak menilai timnya masih memiliki kekurangan saat menang 2-0 atas Semen Padang di pekan pembuka Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu 9 Agustus 2025 malam WIB. Ia menyebut lini depan Persib Bandung masih kurang gereget sekalipun menang 2-0.

“Mereka tidak akan pernah mengerti satu sama lain sepenuhnya. Tapi, ini selalu masih bisa lebih baik dan saya rasa mereka perlahan mulai memahami apa yang saya inginkan. Saya rasa di pertahanan sudah lebih baik tapi di penyerangan masih ada ruang untuk diperbaiki,” kata Bojan Hodak kelar laga Persib Bandung vs Semen Padang.

Persib Bandung menang 2-0 atas Semen Padang di Super League 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)
Persib Bandung menang 2-0 atas Semen Padang di Super League 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)

1. Puas Persib Bandung Menang atas Semen Padang

Meski begitu, Bojan Hodak puas karena Persib Bandung menang 2-0 atas Semen Padang. Gol-gol kemenangan Persib Bandung dicetak Uilliam Barros (40’) dan Febri Hariyadi (90’).

“Jadi saya cukup senang (Persib menang),” kata Bojan Hodak.

 “Saya juga senang karena Febri (Hariyadi) dan Barros mencetak gol. Bagi striker ini selalu penting, saya senang mereka mencetak gol dan ini memberi mereka kepercayaan diri lebih,” sambung eks pelatih Johor Darul Ta’zim ini.

2. Bersiap Tampil di Playoff AFC Champions League 2 2025-2026

Setelah ini, Persib akan menjalani playoff AFC Champions League 2 2025-2026 melawan Manila Digger FC. Pertandingan akan digelar di Stadion GBLA, Rabu, 13 Agustus 2025..

 

