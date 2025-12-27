Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadi Andalan di Persib Bandung, Ini Rahasia Konsistensi Teja Paku Alam

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |00:05 WIB
Jadi Andalan di Persib Bandung, Ini Rahasia Konsistensi Teja Paku Alam
Teja Paku Alam kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

KIPER Persib Bandung, Teja Paku Alam, jadi andalan dalam mengawal gawang tim sepanjang musim ini. Dia tampil cukup konsisten di Super League 2025-2026 dan juga AFC Champions League 2 musim ini.

Teja pun bongkar rahasia konsistensinya. Ternyata, performa apiknya di lapangan berkat motivasi dari sang keluarga.

Kisah Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam yang Moncer pada Musim 2025-2026 Berkat Suntikan Moral Keluarga

1. Kiprah Manis

Kompetisi teratas di Tanah Air saat ini sudah memainkan 14 laga. Teja Paku ALam pun telah tampil 12 laga bersama Skuad Maung Bandung -julukan Persib.

Berdasarkan data I.League, Teja telah melakukan penyelamatan sebanyak 26 kali. Tentunya, penyelamatan itu sebagai aksinya menjaga gawang Persib agar tidak mudah dibobol.

2 Kunci Konsistensi

Teja menceritakan bahwa dirinya memang selalu berusaha tampil apik dalam setiap laga. Ini jadi bukti nyata kontribusi untuk Persib. Performa apiknya pun tidak terlepas mendapatkan suntikan moral dari keluarga tercintanya.

"Alhamdulillah, keluarga saya sangat berperan besar. Istri dan orang tua selalu memberikan dukungan, peran mereka sangat penting untuk setiap langkah saya bersama tim," kata Teja dilansir dari laman Persib, Sabtu (27/12/2025).

 

1 2
      
