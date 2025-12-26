Segini Kisaran Gaji Federico Barba di Persib Bandung yang Diisukan Pulang Kampung ke Italia

BANDUNG – Jantung pertahanan Persib Bandung tengah diguncang rumor panas terkait masa depan Federico Barba. Bek tangguh asal Italia tersebut memberikan sinyal kuat akan segera meninggalkan Kota Kembang pada jendela transfer Januari 2026.

Alasan personal, yakni rasa rindu yang mendalam terhadap keluarga serta kondisi kesehatan yang sempat menurun, menjadi faktor utama Barba mempertimbangkan untuk mengakhiri petualangannya lebih awal di Super League, Indonesia.

Meski kontraknya baru akan habis pada akhir musim 2025-2026, media Italia Il Centro dan jurnalis Manuel De Luca melaporkan Barba selangkah lagi bergabung dengan klub kasta kedua Liga Italia, Pescara Calcio. Ia dikabarkan akan merapat dengan status pinjaman yang menyertakan klausul kewajiban permanen jika klub berjuluk I Delfini tersebut berhasil lolos dari zona degradasi Serie B.

1. Rincian Gaji

Mendatangkan pemain berpengalaman sekelas Barba tentu bukan perkara murah bagi manajemen Persib. Pemain berusia 32 tahun yang memiliki nilai pasar sekira Rp8,69 miliar ini memiliki rekam jejak mentereng di Eropa, termasuk pernah membela klub raksasa AS Roma serta Benevento.

Pengalaman ini pula yang membuat Barba sempat menuntut upah tinggi ketika didekati oleh klub Italia, Avellino, sebelum akhirnya memilih bergabung dengan Maung Bandung. Di Persib Bandung, gaji Barba disebut-sebut mengalami peningkatan drastis dibandingkan saat ia merumput di FC Sion.

Federico Barba. (Foto: Instagram/persib)

Berdasarkan laporan yang beredar, pendapatan Barba ditaksir mencapai Rp400 juta per bulan, atau sekira Rp6 miliar per tahun. Nilai ini belum termasuk berbagai bonus pertandingan serta insentif lainnya yang disediakan oleh PT Persib Bandung Bermartabat demi mengamankan jasa bek berkualitas Serie A tersebut.

2. Dilema Antara Profesionalisme dan Rasa Rindu

Kendati demikian, sinyal kepergian Barba terasa ironis jika melihat betapa besarnya cinta Bobotoh kepadanya. Dalam laga terakhir melawan Bhayangkara FC, Barba tidak hanya menjabat sebagai kapten, tetapi juga dihadiahi chant khusus bernada Bella Ciao oleh ribuan pendukung.