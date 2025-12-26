Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Peringatan Federico Barba Jelang Persib Bandung vs PSM Makassar: Juku Eja Bisa Merepotkan!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |17:10 WIB
Peringatan Federico Barba Jelang Persib Bandung vs PSM Makassar: Juku Eja Bisa Merepotkan!
Pemain Persib Bandung, Federico Barba. (Foto: Instagram/federbarba19)
A
A
A

BANDUNG – Bek asing Persib Bandung, Federico Barba, memprediksi timnya harus bekerja ekstra keras saat menghadapi perlawanan sengit dari PSM Makassar. Kendati menyadari tantangan besar yang akan dihadapi, Barba menegaskan kemenangan tetap menjadi harga mati bagi Maung Bandung demi menjaga persaingan di papan atas Super League 2025-2026.

Pertemuan Persib vs PSM tersebut tersaji dalam laga tunda Super League 2025-2026. Laga itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu, 27 Desember 2025, pukul 19.00 WIB.

1. Fokus Penuh Sepanjang Pertandingan

Federico Barba mengatakan PSM adalah tim yang punya kualitas dan juga ingin meraih poin dalam laga nanti. Jadi, Persib harus fokus sepanjang 90 menit laga agar tidak hilang poin di kandang.

"Besok, bukan pertandingan yang mudah. Kami harus mengerahkan kemampuan terbaik untuk meraih kemenangan," kata Barba dilansir dari laman Persib, Jumat (26/12/2025).

2. Analisis Strategi Redam Juku Eja

Federico Barba. (Foto: Instagram/fedebarba10)
Federico Barba. (Foto: Instagram/fedebarba10)

Pemain berposisi bek itu mengatakan timnya sudah mempelajari pola permainan skuad Juku Eja—julukan PSM. Hal itu tentunya berguna untuk timnya meredam permainan lawan agar dapat meraih hasil maksimal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/49/3191972/maarten_paes-iwPz_large.jpg
Berapa Biaya Transfer Maarten Paes ke Persib Bandung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/49/3191967/maarten_paes-wK89_large.jpg
Respons Tegas Maarten Paes Dikabarkan Setuju Gabung Persib Bandung: Jangan Percaya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/49/3191950/julio_cesar-ekyW_large.jpg
Cerita Bek Persib Bandung Julio Cesar Pertama Kali Rayakan Natal di Bandung: Tetap Terasa Istimewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/49/3191900/teja_paku_alam-bts4_large.jpg
Kisah Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam yang Moncer pada Musim 2025-2026 Berkat Suntikan Moral Keluarga
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/26/11/1660151/koleksi-4-clean-sheet-duet-jay-idzes-dan-muharemovic-bikin-penyerang-serie-a-ketarketir-rfn.jpg
Koleksi 4 Clean Sheet, Duet Jay Idzes dan Muharemovic Bikin Penyerang Serie A Ketar-ketir
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/26/mohamed_salah_arne_slot.jpg
Mohamed Salah Tinggalkan Liverpool dengan Pesan yang Bikin Arne Slot Bingung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement