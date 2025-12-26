Peringatan Federico Barba Jelang Persib Bandung vs PSM Makassar: Juku Eja Bisa Merepotkan!

BANDUNG – Bek asing Persib Bandung, Federico Barba, memprediksi timnya harus bekerja ekstra keras saat menghadapi perlawanan sengit dari PSM Makassar. Kendati menyadari tantangan besar yang akan dihadapi, Barba menegaskan kemenangan tetap menjadi harga mati bagi Maung Bandung demi menjaga persaingan di papan atas Super League 2025-2026.

Pertemuan Persib vs PSM tersebut tersaji dalam laga tunda Super League 2025-2026. Laga itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu, 27 Desember 2025, pukul 19.00 WIB.

1. Fokus Penuh Sepanjang Pertandingan

Federico Barba mengatakan PSM adalah tim yang punya kualitas dan juga ingin meraih poin dalam laga nanti. Jadi, Persib harus fokus sepanjang 90 menit laga agar tidak hilang poin di kandang.

"Besok, bukan pertandingan yang mudah. Kami harus mengerahkan kemampuan terbaik untuk meraih kemenangan," kata Barba dilansir dari laman Persib, Jumat (26/12/2025).

2. Analisis Strategi Redam Juku Eja

Federico Barba. (Foto: Instagram/fedebarba10)

Pemain berposisi bek itu mengatakan timnya sudah mempelajari pola permainan skuad Juku Eja—julukan PSM. Hal itu tentunya berguna untuk timnya meredam permainan lawan agar dapat meraih hasil maksimal.