HOME BOLA LIGA INDONESIA

Elkan Baggott Gantikan Federico Barba di Persib Bandung Setelah Dipinjamkan Ipswich Town?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |06:13 WIB
Elkan Baggott Gantikan Federico Barba di Persib Bandung Setelah Dipinjamkan Ipswich Town?
Elkan Baggott berpotensi menggantikan posisi Federico Barba di Persib Bandung. (Foto: Instagram/@ipswichtown)
A
A
A

ELKAN Baggott menggantikan Federico Barba di Persib Bandung setelah dipinjamkan Ipswich Town? Klub Liga 2 Inggris Ipswich Town akan melepas Elkan Baggott dengan status peminjaman hingga akhir musim 2025-2026.

Tak heran Elkan Baggott akan “disekolahkan” ke klub lain. Sepanjang musim ini, bek bertinggi badan 196 sentimeter belum pernah bermain di laga kompetitif bersama tim senior Ipswich Town. Ia hanya tercatat main lima kali bersama Ipswich Town U-21.

Elkan Baggott fokus berlatih bersama Ipswich Town @elkanbaggott

Bermain bersama Ipswich Town U-21 jelas tak ideal bagi Elkan Baggott. Sebab, secara usia Elkan Baggott telah menginjak 22 tahun.

“Ini tentu saja menjadi bahan diskusi. Sejujurnya, mereka berdua (Elkan Baggott dan Cameron Humphreys) benar-benar kurang beruntung. Kami telah membawa 22 pemain sepanjang tahun, dan kami cukup nyaman dengan jumlah itu. Tetapi, mereka juga membutuhkan waktu bermain untuk perkembangan mereka. Jadi kami akan mencoba membuat keputusan yang tepat di bulan Januari," kata pelatih Ipswich Town Kieran McKenna, Okezone mengutip dari TWTD, Kamis (25/12/2025).

1. Banyak Pemain Diaspora Gabung Persib Bandung

Kondisi di atas bukan tak mungkin dimanfaatkan Persib Bandung. Terlebih, Persib Bandung getol mendatangkan pemain diaspora musim ini.

Setelah Thom Haye dan Eliano Reijnders, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- dikabarkan selangkah lagi mendapatkan jasa Joey Pelupessy. Melihat kebutuhan pemain top di lini belakang Persib Bandung, apakah Elkan Baggott sosok tepat mengisi pertahanan Maung Bandung?

 

Halaman:
1 2
      
