Update Kondisi Marc Klok Jelang Persib Bandung vs PSM Makassar, Siap Tempur?

UPDATE kondisi Marc Klok jelang laga Persib Bandung vs PSM Makassar dalam lanjutan Super League 2025-2026. Apakah kapten Persib Bandung itu siap tempur?

Marc Klok menyatakan kesiapannya untuk kembali berjuang bersama Persib. Apalagi, cedera yang selama ini dialaminya kini sudah pulih.

1. Absen Lawan Bhayangkara FC

Marc Klok mengaku sebelumnya mengalami kendala pada bagian betisnya. Hingga akhirnya, penggawa Timnas Indonesia itu harus absen saat Persib Bandung mengalahkan Bhayangkara FC dengan skor 2-0.

“Kondisi baik, sudah pulih. Kemarin sedikit sakit di betis, tapi sekarang sudah oke. Sudah latihan full, so ready buat game ke depannya,” ujar Klok di Lapangan Pendamping Stadion GBLA, Rabu 24 Desember 2025.

2. Siap Tempur

Marc Klok pun menunjukan rasa semangatnya menghadapi laga yang akan digelar di Stadion GBLA, Sabtu 27 Desember 2025. Sebab, lawan yang dihadapi adalah PSM Makassar.

“Ya, selalu spesial. Makassar ini klub pertama saya, saya belajar dari sana. Saya mulai bikin nama dari sana. Jadi, Makassar akan selalu di dalam hati saya, punya tempat spesial. Jadi saya selalu spesial untuk main melawan mereka,” ujar pemain yang beroperasi sebagai gelandang itu.