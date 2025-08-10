Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Respons Mengejutkan Bojan Hodak Lihat Febri Hariyadi Cetak Gol di Laga Persib Bandung vs Semen Padang

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |06:29 WIB
Respons Mengejutkan Bojan Hodak Lihat Febri Hariyadi Cetak Gol di Laga Persib Bandung vs Semen Padang
Febri Hariyadi mencetak gol di laga Persib Bandung vs Semen Padang febrihariyadi13
A
A
A

BOJAN Hodak tidak kaget Febri Hariyadi akhirnya kembali mencetak gol untuk Persib Bandung, tepatnya saat Maung Bandung menang 2-0 atas Semen Padang di pekan pembuka Super League 2025-2026 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Sabtu (9/8/2025) sore WIB. Pelatih asal Kroasia itu paham Febri Hariyadi memiliki kualitas.

“Jika diingat pada musim sebelumnya (2023-2024), ketika kami menjadi juara, di putaran kedua dia merupakan salah satu pemain terbaik kami. Jadi saya sudah tahu dia pemain bagus sebelumnya dan dia tidak akan kehilangan skill-nya,” kata Bojan Hodak kelar laga Persib Bandung vs Semen Padang.

Febri Hariyadi cetak gol di laga Persib Bandung vs Semen Padang. (Foto: Instagram/ @persib)
Febri Hariyadi cetak gol di laga Persib Bandung vs Semen Padang. (Foto: Instagram/ @persib)

Dalam laga melawan Semen Padang, Febri Hariyadi masuk di menit 76 menggantikan Beckham Putra. Singkatnya, di menit 90 Febri Hariyadi membobol gawang Semen Padang menggunakan kaki kanan setelah memanfaatkan assist Saddil Ramdani. Febri Hariyadi membuat Persib Bandung menang 2-0. Sebelumnya di babak pertama, Persib Bandung unggul 1-0 di menit 40 via gol Uilliam Barros

1. Bangkit dari Cedera Panjang

Bojan Hodak menilai Febri Hariyadi merupakan pemain bagus. Sayangnya, pada awal musim 2024-2025, Febri Hariyadi harus beristirahat cukup lama karena mengalami cedera ligamen kolateral lateral (LCL) dan anterior cruciate ligament (ACL). Alhasil, pemain 29 tahun itu hanya main empat kali di Super League 2024-2025.

Satu yang pasti, Bojan Hodak menilai Febri Hariyadi hanya membutuhkan banyak pertandingan untuk menjadi lebih tajam lagi. Hingga akhirnya, pemain bernomor punggung 13 itu menciptakan gol perdananya di musim 2025-2026.

“Hari ini dia masuk untuk menggantikan Beckham yang juga bermain bagus,” kata Bojan Hodak.

 

