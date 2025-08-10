Bek Timnas Irak Puji Pemain Timnas Indonesia di Persib Bandung: Dia Pesepakbola Bagus!

BEK Timnas Irak Frans Putros memuji kualitas pemain Timnas Indonesia yang memperkuat Persib Bandung, Beckham Putra. Frans Putros menyebut Beckham Putra sebagai pemain bagus yang pintar untuk diajak bekerja sama.

Sabtu, 9 Agustus 2025 sore WIB, keduanya sama-sama bermain di sisi kiri saat Persib Bandung menjamu Semen Padang di laga pembuka Super League 2025-2026. Berkat kolaborasi keduanya, Persib Bandung menang 2-0 atas Semen Padang lewat gol-gol dari Uiliam Baros (40’) dan Febri Hariyadi (90’).

Frans Putros bikin kolaborasi apik dengan Beckham Putra di laga Persib Bandung vs Semen Padang. (Foto: Persib.co.id)

“Beckham pemain yang bagus, saya menikmati bermain dengannya karena dia pemain bagus. Ia bisa bekerja sama dengan saya,” kata Frans Putros yang mentas sebagai fullback kiri di laga tersebut.

1. Menikmati Kolaborasi

Tidak hanya itu, pemain yang sebelumnya satu tim dengan pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam di Port FC ini menilai Beckham Putra bisa melaju ke pertahanan lawan seorang diri dengan kualitas individunya yang sangat baik.

“Jadi sekarang saya hanya menikmati bermain dengannya,” tutur Frans Putros.

Meski demikian, ia tak menampik memerlukan perbaikan dengan duetnya di sisi kiri Persib Bandung. Hal itu termasuk dengan rekan setim lainnya.