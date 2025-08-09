Adu Gaji Marc Klok di Persija Jakarta dengan Persib Bandung, Bak Bumi dan Langit?

ADU gaji Marc Klok di Persija Jakarta dengan Persib Bandung, menarik untuk diulas. Apakah nominalnya bak bumi dan langit?

Klok merupakan salah satu pemain bintang di Super League atau Liga Indonesia. Sejak tiba di PSM Makassar pada 2017, pria kelahiran Amsterdam ini selalu memperkuat tim papan atas.

Usai tiga tahun berkostum Juku Eja, Klok hengkang ke Persija Jakarta. Kemudian, secara kontroversial, sang pemain menyeberang ke Persib pada 2021 yang disinyalir perihal gaji.

1. Gaji Marc Klok di Persija Jakarta

Lalu, berapa gaji Marc Klok di Persija Jakarta? Tak pernah ada informasi pasti mengenai hal ini. Namun, kisarannya bisa ditebak dari data nilai pasaran milik Transfermarkt.

Pada 2020, Klok ditaksir punya harga pasaran Rp6,8 miliar dalam kurs saat itu. Biasanya, nilai seseorang di situs tersebut berasal dari besaran kontrak serta banderol saat ditransfer.

Mengingat tidak ada data yang pasti, bisa dikatakan Klok menerima gaji yang fantastis di Persija. Sayangnya, pandemi Covid-19 mengacaukan masa baktinya di Macan Kemayoran.

Klok disebut-sebut tidak sepakat dengan adendum dari manajemen Persija Jakarta perihal pemotongan gaji di tengah efek pandemi. Ia lalu mengakhiri kontrak dan pindah ke Persib!