HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung vs Semen Padang Jadi Laga Perdana, Marc Klok Yakin Buka Perjalanan dengan Manis

Miftahul Ghani, Jurnalis - Jum'at, 08 Agustus 2025 | 16:50 WIB
Persib Bandung vs Semen Padang Jadi Laga Perdana, Marc Klok Yakin Buka Perjalanan dengan Manis
Marc Klok kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

GELANDANG Persib Bandung, Marc Klok, penuh percaya menatap laga kontra Semen Padang dalam laga perdana Super League 2025-2026. Dia yakin Persib bakal membuka perjalanan dengan manis.

Duel Persib Bandung vs Semen Padang akan digelar Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu, 9 Agustus 2025. Dengan main di kandang sendiri, Persib tentunya punya motivasi lebih untuk menang.

Marc Klok beraksi di laga Persib Bandung vs Bali United (Foto: Instagram/@marcklok)

1. Marc Klok Sudah Nantikan Laga

Marc Klok mengaku sudah sangat menantikan laga ini. Pasalnya ini merupakan laga perdana Persib di Super League 2025-2026. Marc Klok yakin tak hanya dirinya, namun seluruh pemain Persib juga sudah sangat sabar menjalani laga ini, termasuk juga Bobotoh.

“Game pertama di musim baru. Sangat excited pasti,” ungkap Marc Klok di Stadion GBLA, Jumat (8/8/2025).

“Dan kita telah menjalani pramusim sangat baik. Dengan semua pemain baru. Saya pikir chemistry sudah ada sekarang,” lanjutnya.

“Dan saya yakin besok kita harus menang di kandang dan ini adalah target,” ucap Marc Klok.

 

