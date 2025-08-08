Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

BREAKING NEWS: 2 Pemain Baru Persib Bandung Resmi Absen Lawan Semen Padang di Super League 2025-2026!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |15:19 WIB
BREAKING NEWS: 2 Pemain Baru Persib Bandung Resmi Absen Lawan Semen Padang di Super League 2025-2026!
Bojan Hodak pastikan 2 pemain Persib Bandung absen lawan Semen Padang. (Foto: persib.coi.d)
A
A
A

RAMON Tanque dan Alfeandra Dewangga dipastikan absen saat Persib Bandung menjamu Semen Padang di laga pembuka Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu 9 Agustus 2025 pukul 15.30 WIB. Menurut pelatih Persib Bandung Bojan Hodak, kedua pemain di atas absen karena alasan berbeda.

Ramon Tanque menjalani pemulihan setelah mengalami cedera ketika melawan Western Sydney Wanderers FC di laga uji coba, Sabtu 2 Agustus 2025. Penyerang asal Brasil itu mengalami kendala pada bagian otot iganya. 

Ramon Tanque absen di laga Persib Bandung vs Semen Padang. (Foto: Persibcoid)
Ramon Tanque absen di laga Persib Bandung vs Semen Padang. (Foto: Persibcoid)

“Dia (Ramon) sudah berlatih yang mana itu bagus dan hari ini dia sudah berlatih ringan. Mungkin untuk laga berikutnya dia sudah siap. Saya rasa dia belum siap untuk besok (lawan Semen Padang),” kata Bojan Hodak di Stadion GBLA, Jumat, (8/8/2025).

1. Alfeandra Dewangga Baru Menikah

Sementara Alfeandra Dewangga, pemain yang didatangkan dari PSIS Semarang itu baru melangsungkan pernikahan. Alhasil, pemain bernomor punggung 19 itu absen di laga Persib vs Semen Padang.

“Mungkin besok dia tidak akan bermain karena dia menikah hari ini dan besok dia akan kelelahan,” kata pelatih asal Kroasia ini.

2. Saddil Ramdani Comeback

Terkait Saddil Ramdani, Bojan Hodak memastikan winger anyarnya itu sudah mulai berlatih normal. Sebab, cedera yang dialami ketika tampil di Piala Presiden 2025 sudah membaik.

 

Halaman:
1 2
      
