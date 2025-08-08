Kisah Saddil Ramdani, Tetap Beri Dukungan ke Sabah FC meski Sudah Pindah ke Persib Bandung

KISAH menyentuh datang dari Saddil Ramdani. Dia tak melupakan klub lamanya, Sabah FC, meski kini sudah resmi berpisah.

Saddil pun diketahui kini membela klub Indonesia, Persib Bandung. Jelang musim baru dimulai, Saddil berharap Sabah FC bisa ukir prestasi manis.

1. Saddil Ramdani Pisah dengan Sabah FC

Saddil Ramdani memiliki rekam jejak yang mentereng bersama Sabah FC. Sejak bergabung pada musim 2021, pemain berusia 26 tahun itu total sudah mengemas 22 gol dan 30 assist dari 88 penampilan di semua kompetisi.

Namun, Saddil memutuskan hengkang dari Sabah FC setelah musim 2024-2025 berakhir. Eks pemain Bhayangkara FC itu merapat ke Persib Bandung dengan diikat kontrak hingga 2028.

2. Tak Lupakan Sabah FC

Meski demikian, Saddil tetap tidak akan melupakan kenangan-kenangan manis bersama Sabah FC. Dia tetap akan memberi dukungan penuh untuk The Rhinos agar bisa meraih kesuksesan di Liga Super Malaysia 2025-2026.

“Menurut saya, para pemain Sabah musim ini sangat bagus. Walaupun saya sudah tidak di sana, saya tetap selalu mendoakan kesuksesan skuad Sabah,” kata Saddil, dilansir dari Makan Bola, Jumat (8/8/2025).