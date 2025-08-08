Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Alasan Wiliam Marcilio Antusias Sambut Laga Persib Bandung vs Semen Padang

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |04:01 WIB
Alasan Wiliam Marcilio Antusias Sambut Laga Persib Bandung vs Semen Padang
Pemain Persib Bandung, Wiliam Marcilio. (Foto: Instagram/wiliamm96)
A
A
A

BANDUNG – Pemain baru Persib Bandung, Wiliam Marcilio, sangat antusias menyambut pertandingan melawan Semen Padang. Marcilio merasa tak sabar karena itu adalah momen debutnya di pertandingan resmi bersama Maung Bandung –julukan Persib.

1. Siap Debut

Pertandingan antara Persib dan Semen Padang dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Sabtu, 9 Agustus 2025, pukul 15.30 WIB. Marcilio menyatakan ia dan rekan-rekan setimnya sudah sangat siap, terutama setelah menjalani latihan intensif dan pemusatan latihan di Thailand.

“Kami telah berlatih keras sebagai tim, dan secara pribadi saya merasa kuat, fokus, dan bersemangat untuk akhirnya melangkah ke lapangan di hadapan para penggemar kami,” ujar Marcilio, Jumat (8/8/2025).

“Saya siap memberikan yang terbaik dan membantu tim memulai musim dengan kemenangan,” tambahnya.

Pemain asal Brasil ini mengakui pertandingan persahabatan melawan Western Sydney Wanderers telah membantu membangun ritme tim. Namun, ia menekankan bahwa laga melawan Semen Padang akan sangat berbeda.

Wiliam Marcilio foto arema fc
Wiliam Marcilio foto arema fc

“Tapi sekarang berbeda. Ini Super League, ini nyata, dan setiap poin penting,” sambung Marcilio.

Marcilio juga meyakini mengalahkan Semen Padang tidak akan mudah. Tim berjuluk Kabau Sirah itu pasti telah mempersiapkan diri dengan matang.

“Semen Padang akan datang dengan segalanya, tetapi kami fokus, bermain di kandang, dan siap menunjukkan identitas kami. Pertandingan ini memiliki bobot yang berbeda, ini adalah langkah pertama kami dalam perjalanan ini,” tegasnya.

 

