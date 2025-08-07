Belum Puas, Persib Bandung Bertekad Tambah Satu Pemain Asing Lagi

BANDUNG - Persib Bandung tampaknya belum puas dengan kekuatan skuadnya saat ini. Tim berjulukan Maung Bandung ini dikabarkan sedang mengincar satu pemain asing tambahan. Siapakah dia?

1. Gara-Gara Ada yang Cedera

Berdasarkan informasi yang diperoleh Okezone, Persib berencana menambah satu pemain asing lagi guna memperkaya opsi di setiap pertandingan. Rencana ini muncul setelah dua pemain asing mereka, Ramon Tanque dan Patricio Matricardi, mengalami cedera.

Ramon Tanque, yang berposisi sebagai penyerang, mengalami masalah pada tulang iganya. Sementara itu, Patricio Matricardi, seorang bek tengah, terkendala cedera otot kaki.

Head of Communications PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhi Pratama, mengakui peluang mendatangkan pemain asing tambahan terbuka lebar. Terlebih, saat ini Persib baru memiliki sembilan dari 11 pemain asing yang diizinkan untuk Super League 2025-2026.

“Artinya Persib masih memiliki sisa dua slot asing, terutama untuk menghadapi Super League,” ujar Adhi, dikutip Kamis (7/8/2025).

2. Masih Rahasia

Persib Bandung. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)

Meski demikian, Adhi belum bisa memastikan siapa pemain yang akan direkrut. Keputusan sepenuhnya diserahkan kepada pelatih kepala, Bojan Hodak.