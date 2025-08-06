Cuma Persib Bandung yang Punya Pemain Asing Berkualitas di Liga Indonesia, Klub Lain ke Mana Saja?

PENGAMAT sepakbola Tanah Air Tio Nugroho menyebut kualitas pemain asing di Liga Indonesia atau Super League kurang bagus. Dari 18 klub peserta Super League 2025-2026, Tio menilai hanya Persib Bandung yang memiliki pemain asing paling oke.

Penilaian itu muncul karena Maung Bandung -julukan Persib Bandung- memiliki kualitas pemain asing yang sama hebatnya. Ambil contoh Adam Przybek yang pernah membela Ipswich Town hingga klub Liga 1 Wales, Pennybont, sampai Ramon Tanque yang pernah eksis bareng klub kasta tertinggi Liga Brasil, Botafogo.

Adam Przybek pernah bermain untuk Ipswich Town. (Foto: Instagram/@adsprzy)

“Saya di beberapa podcast bilang bahwa pemain asing di Liga Indonesia kurang bagus, kecuali Persib. Bukan saya takut di-bully (Bobotoh) atau apa, tapi ini kenyataan,” kata Tio Nugroho saat menjadi narasumber di Podcast Locker Room yang tayang di YouTube Official Okezone.

“Persib mencari pemain asing yang berpengalaman. Ada yang dari Kuwait, Rumania, bekas pemain Visakha ada mantan pemain Perak. Pengalamannya bagus, bukan pemain sisa,” tegas pria yang juga kerap menjadi sport caster ini.

1. Bobotoh Jangan Khawatir Ditinggal Pemain Asing

Tio Nugroho juga meminta Bobotoh -sebutan untuk suporter Persib Bandung- agar tidak panik meski klub kesayangannya ditinggal sederet pemain asing pada bursa transfer musim panas 2025. Sebut saja Ciro Alves, David da Silva, Tyronne del Pino, Gustavo Franca hingga Kevin Ray Mendoza.

Ia menilai, pemain asing yang masuk menggantikan nama-nama di atas tidak kalah berkualitas. “Jujur kalau 11 pemain asing (jumlah pemain asing di Liga Indonesia) tidak mungkin semuanya bagus, mungkin hanya tiga yang bagus. Tapi, kalau Persib Bandung beda, hampir rata. Jadi Bobotoh jangan takut kehilangan Ciro Alves, David da Silva atau Tyronne, karena penggantinya bagus,” kata Tio.