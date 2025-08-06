Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Cuma Persib Bandung yang Punya Pemain Asing Berkualitas di Liga Indonesia, Klub Lain ke Mana Saja?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |12:01 WIB
Cuma Persib Bandung yang Punya Pemain Asing Berkualitas di Liga Indonesia, Klub Lain ke Mana Saja?
Persib Bandung memiliki deretan pemain asing berkualitas di Liga Indonesia. (Foto: persib.co.id)
A
A
A

PENGAMAT sepakbola Tanah Air Tio Nugroho menyebut kualitas pemain asing di Liga Indonesia atau Super League kurang bagus. Dari 18 klub peserta Super League 2025-2026, Tio menilai hanya Persib Bandung yang memiliki pemain asing paling oke.

Penilaian itu muncul karena Maung Bandung -julukan Persib Bandung- memiliki kualitas pemain asing yang sama hebatnya. Ambil contoh Adam Przybek yang pernah membela Ipswich Town hingga klub Liga 1 Wales, Pennybont, sampai Ramon Tanque yang pernah eksis bareng klub kasta tertinggi Liga Brasil, Botafogo.

Adam Przybek pernah bermain untuk Ipswich Town. (Foto: Instagram/@adsprzy)
Adam Przybek pernah bermain untuk Ipswich Town. (Foto: Instagram/@adsprzy)

“Saya di beberapa podcast bilang bahwa pemain asing di Liga Indonesia kurang bagus, kecuali Persib. Bukan saya takut di-bully (Bobotoh) atau apa, tapi ini kenyataan,” kata Tio Nugroho saat menjadi narasumber di Podcast Locker Room yang tayang di YouTube Official Okezone.

“Persib mencari pemain asing yang berpengalaman. Ada yang dari Kuwait, Rumania, bekas pemain Visakha ada mantan pemain Perak. Pengalamannya bagus, bukan pemain sisa,” tegas pria yang juga kerap menjadi sport caster ini.

1. Bobotoh Jangan Khawatir Ditinggal Pemain Asing

Tio Nugroho juga meminta Bobotoh -sebutan untuk suporter Persib Bandung- agar tidak panik meski klub kesayangannya ditinggal sederet pemain asing pada bursa transfer musim panas 2025. Sebut saja Ciro Alves, David da Silva, Tyronne del Pino, Gustavo Franca hingga Kevin Ray Mendoza.

Ia menilai, pemain asing yang masuk menggantikan nama-nama di atas tidak kalah berkualitas. “Jujur kalau 11 pemain asing (jumlah pemain asing di Liga Indonesia) tidak mungkin semuanya bagus, mungkin hanya tiga yang bagus. Tapi, kalau Persib Bandung beda, hampir rata. Jadi Bobotoh jangan takut kehilangan Ciro Alves, David da Silva atau Tyronne, karena penggantinya bagus,” kata Tio.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/49/3181844/psbs_biak_vs_persita_tangerang-oqZ2_large.jpg
Hasil PSBS Biak vs Persita Tangerang di Super League 2025-2025: Comeback Dramatis! Badai Pasifik Menang 2-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/49/3181838/persija_jakarta-yswJ_large.jpg
Jelang Arema FC vs Persija Jakarta, Mauricio Souza Minta Macan Kemayoran Tak Terlena Tren Positif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/49/3181799/persija_jakarta-fYcZ_large.jpg
Rindu Dukungan The Jakmania, Mauricio Souza Berharap Persija Jakarta Main di JIS Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/49/3181519/eliano_reijnders-scNS_large.jpg
Penyebab Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Tergila-gila dengan Eliano Reijnders
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/07/11/1641285/jadwal-timnas-indonesia-vs-brasil-di-piala-dunia-u17-2025-garuda-lawan-calon-juara-jzk.webp
Jadwal Timnas Indonesia vs Brasil di Piala Dunia U-17 2025: Garuda Lawan Calon Juara!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/striker_timnas_indonesia_u_22_hokky_caraka.jpg
Jadwal Kick Off Timnas Indonesia U-22 Vs Mali di FIFA Matchday November 2025
Telusuri berita bola lainnya
