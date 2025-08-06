Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Persib Bandung Aman! I.League Pastikan Jadwal Super League dan AFC Champions League 2 Sudah Sesuai

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |03:01 WIB
Jadwal Persib Bandung Aman! I.League Pastikan Jadwal Super League dan AFC Champions League 2 Sudah Sesuai
Persib Bandung siap hadapi musim 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, memastikan jadwal Persib Bandung di Super League 2025-2026 telah disesuaikan agar tidak bentrok dengan keikutsertaan mereka di ajang AFC Champions League (ACL) 2. Penyesuaian ini dibuat untuk memastikan Persib dapat tampil maksimal di dua kompetisi tersebut.

Persib, yang berstatus juara kompetisi kasta tertinggi di Indonesia, akan mewakili Tanah Air di kompetisi Asia. Selain itu, Dewa United yang menempati posisi kedua juga akan tampil di dua kompetisi, yaitu Super League dan AFC Challenge League.

1. Jadwal Persib dan Dewa United Aman

Ferry Paulus menjelaskan jadwal Super League sengaja disusun untuk mengakomodasi kebutuhan klub-klub yang berlaga di Asia. Hal ini dilakukan agar klub tidak terbebani dan bisa fokus menampilkan performa terbaik mereka.

“Ya itu playoff. Playoff-nya sudah kita rancang. Memang setiap kami membuat jadwal, apalagi musim ini hanya Jumat, Sabtu, Minggu,” kata Ferry Paulus di Jakarta, dikutip Rabu (6/8/2025).

“Waktu di weekdays-nya itu memang dimanfaatkan untuk pertandingan-pertandingan di AFC Cup (kompetisi Asia),” tambahnya.

Persib Bandung. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)
Persib Bandung. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)

2. Persib Terus Matangkan Persiapan

Pada pekan pertama Super League, Persib akan menjamu Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada 9 Agustus 2025. Setelah itu, tim asuhan Bojan Hodak akan langsung berhadapan dengan Manila Digger di playoff ACL 2 pada 13 Agustus 2025, juga di GBLA.

Saat ini, Persib terus melakukan persiapan intensif. Dalam laga uji coba melawan klub Australia, Western Sydney Wanderers FC, mereka berhasil menang dengan skor 1-0. Dalam laga yang digelar di GBLA pada Sabtu 2 Agustus 2025, penampilan Persib berhasil menunjukkan kesiapan tim menjelang dimulainya kompetisi.

 

Halaman:
1 2
      
