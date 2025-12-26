Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Wajib Waspada! PSM Makassar Pertajam Lini Depan demi Cetak Banyak Gol

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |18:42 WIB
Persib Bandung Wajib Waspada! PSM Makassar Pertajam Lini Depan demi Cetak Banyak Gol
PSM Makassar siap kalahkan Persib Bandung. (Foto: Instagram/psm_makassar)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih PSM Makassar, Tomas Trucha, mengungkapkan skuad asuhannya masih memiliki sejumlah evaluasi krusial menjelang duel kontra Persib Bandung. Trucha secara khusus menyoroti efektivitas penyelesaian akhir Juku Eja –julukan PSM– yang dinilai masih jauh dari kata maksimal pada pertandingan sebelumnya.

PSM Makassar akan berhadapan dengan Persib Bandung di laga tunda pekan kedelapan Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 27 Desember 2025 mendatang.

Jelang laga tersebut, PSM yang tampil kurang tajam kini terus mengasah diri demi bisa tampil beringas di kandang Persib. Tentunya Maung Bandung wajib waspada karena PSM bisa saja membuat kejutan karena tengah fokus mempertajam lini depan.

1. Evaluasi Kekalahan dari Malut United

Juku Eja datang ke markas Persib dengan tekad meraih tiga poin setelah kalah di laga sebelumnya. PSM Makassar sebelumnya dibungkam Malut United (0-1) meski berhasil menciptakan banyak peluang.

Tomas Trucha
Tomas Trucha

Karena itu, Trucha menegaskan Juku Eja harus membenahi penyelesaian akhir untuk memaksimalkan setiap peluang yang ada. Selain itu, Trucha juga menginginkan para pemain tak memberi ruang sedikitpun kepada lawan.

“Kenapa kita kalah (dari Malut United)? Karena kita membuat ini mudah untuk lawan. Kita memberi peluang kepada mereka di menit-menit awal dan mereka bisa membuat gol mudah,” ujar Trucha dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Jumat (26/12/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/49/3192024/ole_romeny-uxHk_large.jpg
Kabar Buruk untuk Bobotoh, Ole Romeny Tolak Tawaran Gabung Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/49/3192016/federico_barba-3aYG_large.jpg
Peringatan Federico Barba Jelang Persib Bandung vs PSM Makassar: Juku Eja Bisa Merepotkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/49/3191972/maarten_paes-iwPz_large.jpg
Berapa Biaya Transfer Maarten Paes ke Persib Bandung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/49/3191967/maarten_paes-wK89_large.jpg
Respons Tegas Maarten Paes Dikabarkan Setuju Gabung Persib Bandung: Jangan Percaya!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/26/11/1660183/bikin-gemas-intip-gaya-seragam-piyama-ronaldo-dan-aksi-jenaka-haaland-di-hari-natal-jod.jpg
Bikin Gemas! Intip Gaya Seragam Piyama Ronaldo dan Aksi Jenaka Haaland di Hari Natal
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/26/gelandang_al_hilal_ruben_neves.jpg
Ruben Neves Masuk Radar Manchester United jelang Bursa Transfer Januari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement