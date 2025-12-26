Persib Bandung Wajib Waspada! PSM Makassar Pertajam Lini Depan demi Cetak Banyak Gol

BANDUNG – Pelatih PSM Makassar, Tomas Trucha, mengungkapkan skuad asuhannya masih memiliki sejumlah evaluasi krusial menjelang duel kontra Persib Bandung. Trucha secara khusus menyoroti efektivitas penyelesaian akhir Juku Eja –julukan PSM– yang dinilai masih jauh dari kata maksimal pada pertandingan sebelumnya.

PSM Makassar akan berhadapan dengan Persib Bandung di laga tunda pekan kedelapan Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 27 Desember 2025 mendatang.

Jelang laga tersebut, PSM yang tampil kurang tajam kini terus mengasah diri demi bisa tampil beringas di kandang Persib. Tentunya Maung Bandung wajib waspada karena PSM bisa saja membuat kejutan karena tengah fokus mempertajam lini depan.

1. Evaluasi Kekalahan dari Malut United

Juku Eja datang ke markas Persib dengan tekad meraih tiga poin setelah kalah di laga sebelumnya. PSM Makassar sebelumnya dibungkam Malut United (0-1) meski berhasil menciptakan banyak peluang.

Tomas Trucha

Karena itu, Trucha menegaskan Juku Eja harus membenahi penyelesaian akhir untuk memaksimalkan setiap peluang yang ada. Selain itu, Trucha juga menginginkan para pemain tak memberi ruang sedikitpun kepada lawan.

“Kenapa kita kalah (dari Malut United)? Karena kita membuat ini mudah untuk lawan. Kita memberi peluang kepada mereka di menit-menit awal dan mereka bisa membuat gol mudah,” ujar Trucha dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Jumat (26/12/2025).