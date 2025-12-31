Persija Jakarta Akhiri 2025 dengan Kemenangan, Rizky Ridho: Siap untuk Berikutnya

JAKARTA – Rizky Ridho bersyukur Persija Jakarta mengakhiri 2025 dengan kemenangan. Ia pun siap untuk menghadapi tantangan berikutnya pada 2026.

Persija menutup 2025 dengan laga kontra Bhayangkara FC di pekan ke-15 Super League. Pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 29 Desember 2025 malam WIB.

Persija Jakarta vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Macan Kemayoran sukses meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Tiga gol itu dibukukan Allano Lima (45+5’), I Putu Gede Juni Antara (62’), dan Jordi Amat (78’).

1. Bersyukur

Ridho pun bersyukur dengan hasil tersebut. Ia berharap timnya dapat lebih siap menanti tantangan berikutnya di Super League 2025-2026.

"Cara yang baik untuk mengakhiri tahun. Bersyukur dan siap untuk apa yang (datang) berikutnya,” tandas Ridho, dikutip dari akun Instagram pribadinya @rizkyridhoramadhani, Kamis (1/1/2026).

Kemenangan itu membuat Persija kini berada di posisi ketiga klasemen sementara Super League dengan 32 poin. Tambahan tiga poin itu juga sebagai tanda kebangkitan tim asuhan Mauricio Souza karena pekan sebelumnya kalah 0-1 dari Semen Padang.