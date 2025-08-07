Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

2 Masalah Persib Bandung Jelang Lawan Semen Padang di Laga Pembuka Super League 2025-2026

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |05:02 WIB
2 Masalah Persib Bandung Jelang Lawan Semen Padang di Laga Pembuka Super League 2025-2026
Persib Bandung masih memiliki kelemahan jelang melawan Semen Padang di laga pembuka Super League 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung Bojan Hodak menyebut skuadnya memiliki dua masalah jelang menjamu Semen Padang di laga pembuka Super League 2025-2026 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Sabtu 9 Agustus 2025 pukul 15.30 WIB. Bojan Hodak menyebut dua masalah itu adalah lemahnya daya dobrak dan pertahanan Persib Bandung.

Dua masalah ini yang coba diperbaiki skuad Mandung Bandung -julukan Persib Bandung- dalam beberapa hari ke depan. Ia tak mau kelemahan ini diekspos lawan, mengingat musim baru segera bergulir.

Persib Bandung wajib berbenah jelang Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung wajib berbenah jelang Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)

“Kami masih harus memperbaiki tim ini. Sekarang kami fokus di penyerangan, kami juga sedikit melatih di pertahanan karena pada dasarnya kami memiliki tiga bek baru. Jadi mereka harus lebih saling mengerti,” kata Bojan Hodak di GBLA, Kamis (7/8/2025).

1. Pemain Anyar Persib Bandung Wajib Beradaptasi

Persib Bandung memiliki beberapa gelandang baru dari tiga yang kerap dimainkan di setiap pertandingan, yakni Guaycochea dan Wiliam Marcilio. “Jadi mereka juga perlu untuk saling memahami satu sama lain,” tegas Bojan Hodak.

2. Tiga Pemain Alami Cedera

Meski demikian, pelatih asal Kroasia ini yakin para pemainnya akan saling memahami satu sama lain. Hal itu seiring banyaknya pertandingan yang dijalani.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/49/3182004/persija_jakarta_harus_terusir_karena_stadion_jis_tengah_dalam_perawatan-XrJc_large.jpg
Persija Jakarta Jadi Musafir karena Perawatan Stadion JIS, Pramono Anung: Saya juga Mengeluh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/49/3182036/ong_kim_swee_membantah_tengah_didekati_terengganu_fc-tsDr_large.jpg
Ong Kim Swee Bantah Didekati Klub Malaysia, Fokus Tangani Persik Kediri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/49/3182131/persik_kediri_vs_persebaya_surabaya-kQZs_large.jpg
Hasil Persik Kediri vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026: Diwarnai Kartu Merah, Bajul Ijo Ditahan 1-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/49/3182081/bhayangkara_fc_vs_bali_united-AHMd_large.jpg
Hasil Bhayangkara FC vs Bali United di Super League 2025-2026: 10 Pemain Serdadu Tridatu Keok 1-2!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/07/49/1641599/jadwal-lengkap-dan-link-nonton-formula-1-msc-cruise-grande-premio-de-so-paulo-2025-pvp.webp
Jadwal Lengkap dan Link Nonton Formula 1: MSC Cruise Grande Premio de SÃ£o Paulo 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/20/pelatih_persik_kediri_ong_kim_swee.jpg
Ong Kim Swee Buka Suara! Bantah Isu Didekati Klub Malaysia Terengganu FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement