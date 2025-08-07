2 Masalah Persib Bandung Jelang Lawan Semen Padang di Laga Pembuka Super League 2025-2026

PELATIH Persib Bandung Bojan Hodak menyebut skuadnya memiliki dua masalah jelang menjamu Semen Padang di laga pembuka Super League 2025-2026 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Sabtu 9 Agustus 2025 pukul 15.30 WIB. Bojan Hodak menyebut dua masalah itu adalah lemahnya daya dobrak dan pertahanan Persib Bandung.

Dua masalah ini yang coba diperbaiki skuad Mandung Bandung -julukan Persib Bandung- dalam beberapa hari ke depan. Ia tak mau kelemahan ini diekspos lawan, mengingat musim baru segera bergulir.

Persib Bandung wajib berbenah jelang Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)

“Kami masih harus memperbaiki tim ini. Sekarang kami fokus di penyerangan, kami juga sedikit melatih di pertahanan karena pada dasarnya kami memiliki tiga bek baru. Jadi mereka harus lebih saling mengerti,” kata Bojan Hodak di GBLA, Kamis (7/8/2025).

1. Pemain Anyar Persib Bandung Wajib Beradaptasi

Persib Bandung memiliki beberapa gelandang baru dari tiga yang kerap dimainkan di setiap pertandingan, yakni Guaycochea dan Wiliam Marcilio. “Jadi mereka juga perlu untuk saling memahami satu sama lain,” tegas Bojan Hodak.

2. Tiga Pemain Alami Cedera

Meski demikian, pelatih asal Kroasia ini yakin para pemainnya akan saling memahami satu sama lain. Hal itu seiring banyaknya pertandingan yang dijalani.