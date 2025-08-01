Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers FC: Bojan Hodak Tuntut Ini ke Marc Klok Cs

PERTANDINGAN persahabatan seru yang mempertemukan Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers FC siap digelar. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, pun punya tuntutan khusus untuk Marc Klok cs.

Bojan ingin pemainnya tunjukkan kualitas saat berhadapan dengan Western Sydney Wanderers FC. Laga persahabatan ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu 2 Agustus 2025.

1. Pertandingan yang Diperlukan Persib

Bojan Hodak memastikan laga ini sangat diperlukan Persib. Pasalnya di musim ini, timnya ini tidak hanya akan menghadapi Super League, tapi juga bermain kembali di AFC Champions League ACL 2.

“(Western) Sydney merupakan tim peringkat empat besar Liga Australia dan beberapa tahun lalu mereka menjuarai Liga Champions Asia. Bagi kami ini bagus karena ini bisa menunjukan sebagus apa tim kami dan kami harus membangun kekompakan karena banyak pemain baru, kami harus menunjukkan bagaimana kualitas tim kami tahun ini,” ujar Bojan di Graha Persib, Bandung.

2. Kondisi Skuad

Bojan pun meyakini saat ini Persib sudah dalam kondisi yang lebih baik ketimbang sebelumnya. Terlebih, timnya ini sudah melangsungkan program training camp (TC) di Thailand hingga menjalani tiga laga uji tanding.

“Pemain yang cedera di awal seperti Saddil (Ramdani), Rezaldi (Hehanussa) mereka sudah berlatih dengan tim tadi. Mungkin Saddil belum 100 persen, tapi sudah bersama kami dan dia kemungkinan siap di liga nanti,” ucap Bojan Hodak.

“Rezaldi mungkin akan bermain besok. Jadi pada dasarnya kami sudah dalam kondisi kekuatan penuh dan bagus kami bisa menghadapi tim yang kuat. Karena ini bisa membuat kami melihat bagaimana kekuatan tim,” katanya.