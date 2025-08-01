Bojan Hodak Tidak Main-Main Bangun Skuad Persib Bandung, Ini Alasannya!

Bojan Hodak tidak mau main-main dalam membangun kekuatan Persib Bandung di musim ini (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)

BANDUNG – Bojan Hodak tidak mau main-main dalam membangun kekuatan Persib Bandung di musim ini. Ia punya misi khusus setelah belajar banyak dari musim lalu.

Persib kembali akan tampil di dua kompetisi sekaligus yakni Super League 2025-2026 dan AFC Champions League 2 2025-2026. Maka dari itu, mereka melakukan bongkar pasang skuad.

1. Uji Coba

Tak hanya materi, Persib juga butuh lawan uji coba berkualitas. Untuk itu mereka akan menjajal klub asal Australia, Western Sydney Wanderers (WSW), di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Sabtu 2 Agustus 2025.

Hodak memastikan laga tersebut bukan hanya sekadar uji coba saja. Pasalnya, ia bisa melihat perkembangan para pemain Persib setelah melakukan persiapan untuk kompetisi yang sesungguhnya.

"Kami perlu memainkan pertandingan yang sulit karena tahun ini kami kembali bermain di ACL 2," kata Hodak dilansir dari laman Persib, Jumat (1/8/2025).