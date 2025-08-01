Jersey Anyar Persib Bandung Dibanderol Rp1,2 Juta!

BANDUNG – Jersey anyar Persib Bandung dibanderol hingga Rp1,2 juta. Kenaikan tersebut bukan karena pergantian apparel tetapi juga ada teknologi yang diterapkan.

Di musim sebelumnya, satu helai jersey dihargai Rp799 ribu. Sementara, untuk seragam yang akan dipakai musim 2025-2026, nominalnya menjadi Rp1,191 juta.

1. Memiliki Kelebihan

Vice President Commercial PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Budi Ulia, menjelaskan jersey anyar ini memiliki kelebihan dibandingkan sebelumnya. Apalagi, saat ini mereka menggandeng apparel asal Spanyol yakni Kelme.

“Tapi bukan karena apparelnya saja, tapi karena memang secara teknologi dan secara bahan itu agak lebih berbeda sedikit lah dibandingkan ini (sebelumnya),” ujar Budi di Graha Persib, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/8/2025).

Lebih lanjut, Budi bahkan mengaku sudah mendapatkan pendapat dari jajaran pelatih, khususnya pemain saat menggunakan jersey baru ini. Secara keseluruhan mereka menunjukan kepuasannya.

“Mereka puas lah dengan kondisi jersey yang baru nanti,” kata Budi.