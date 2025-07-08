Debut Bersama Persib Bandung, Begini Perasaan Gelandang Timnas Indonesia U-17 Nazriel Alfaro Syahdan

GELANDANG Timnas Indonesia U-17, Nazriel Alfaro Syahdan, baru saja jalani debut bersama Persib Bandung. Dia pun ungkap perasaannya.

Nazriel tentunya merasa senang bukan main. Apalagi, atmosfer berbeda terasa kala membela tim senior Persib Bandung.

1. Debut Nazriel Alfaro Syahdan

Debut itu dirasakan Nazriel saat Persib Bandung berhadapan dengan Port FC di laga perdana Grup B Piala Presiden 2025. Laga itu berlangsung di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu 6 Juli 2025.

Nazriel yang mengenakan nomor punggung 85 ini masuk pada menit 68. Tak sendirian, dia masuk bersama Henhen Herdiana, Patricio Matricardi, dan Kevin Muhammad Islami Pasha.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada head coach yang sudah memberi kepercayaan kepada saya bermain. Ini pengalaman pertama saya, rasanya cukup senang,” ungkap Nazriel usai pertandingan.