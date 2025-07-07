Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Bongkar Penyebab Persib Bandung Kalah 0-2 dari Port FC di Piala Presiden 2025

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |17:37 WIB
Bojan Hodak Bongkar Penyebab Persib Bandung Kalah 0-2 dari Port FC di Piala Presiden 2025
Persib Bandung vs Port FC. (Foto: Port FC)
A
A
A

BOJAN Hodak bongkar penyebab Persib Bandung kalah 0-2 dari Port FC di Piala Presiden 2025. Chemistry pemain pun jadi sorotan.

Menurutnya, chemistry pemain Persib Bandung belum berjalan dengan baik. Maklum, skuad Maung Bandung baru menjalani latihan selama sepekan.

Persib Bandung vs Port FC. (Foto: Instagram/persib)

1. Persib Bandung Tumbang

Persib Bandung kalah dari Port FC dengan skor 0-2. Masing-masing gol diciptakan Bordin Pala (45’) dan Peeradol Chamrasamee (67’) melalui titik penalti.

Bojan Hodak mengakui Persib Bandung tidak bisa berbuat banyak saat menghadapi Port FC di laga perdana Grup B Piala Presiden 2025. Alhasil, kekalahan harus didapat.

“Jika saya mengeluarkan separuh orang-orang di sini (ruang jumpa pers) lalu membawa orang-orang yang lain, maka butuh waktu untuk bisa mengerti satu sama lain. Ini hal yang sama dalam sepakbola,” ujar Bojan pascalaga.

2. Tetap Tuai Hal Positif

Meski demikian, Bojan merasa para pemainnya sudah menunjukkan hasil yang bagus. Pasalnya, cukup banyak peluang yang didapat, meski tidak bisa dikonversi menjadi gol.

“Terutama Wiliam (Marcilio) dan (Uiliam) Barros sudah melakukan lari yang bagus, tapi pemain lain belum mengerti mereka,” ujar Bojan Hodak.

“Jadi ini bisa dipahami dengan berlatih bersama, jadi saya yakin ini bisa diperbaiki hingga liga dimulai,” lanjutnya.

 

