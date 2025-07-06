Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Permalukan Persib Bandung di Piala Presiden 2025, Pelatih Port FC Bilang Begini

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |20:43 WIB
Permalukan Persib Bandung di Piala Presiden 2025, Pelatih Port FC Bilang Begini
Suasana laga Persib Bandung vs Port FC. (Foto: Instagram/portfc_official)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Port FC, Alexandre Gama mengaku senang berhasil permalukan Persib Bandung di laga pembuka Grup B Piala Presiden 2025, pada Minggu (6/7/2025) malam WIB. Menurut Gama, Port FC bermain baik sehingga layak memetik kemenangan pada laga yang dihelat di Stadion si Jalak Harupat, Bandung tersebut.

Ya, Persib baru saja kalah dari Port FC. Kedua gol Port FC masing-masing diciptakan Bordin Pala di menit 45 dan Peeradol Chamrasamee di menit ke-67 melalui titik penalti.

1. Bangga Raih Kemenangan

Usai laga, Gama mengaku bangga dengan penampilan para penggawa Port FC. Ia merasa semua itu berkat kerja keras dari seluruh pemain.

“Kami bangga dengan penampilan hari ini dengan skor 2-0 melawan Persib,” ungkap Pelatih Port FC, Alexandre Gama usai pertandingan, Minggu (6/7/2025).

Pelatih asal Brasil ini memastikan kemenangan Port FC atas Persib Bandung ini berkat kerja keras para pemainnya yang selama ini sudah berlatih dengan keras dalam latihan. Hingga akhirnya berjalan tanpa kendala.

“Dan secara strategi juga berjalan baik. Passing bagus, shooting dan finishing-nya juga sesuai dengan apa yang diinginkan,” tuturnya.

Pelatih Port FC, Alexandre Gama. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)
Pelatih Port FC, Alexandre Gama. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)

2. Puji Antusias Penonton Indonesia

Gama akui sepak bola di Indonesia dengan Thailand berbeda. Menurutnya di Indonesia lebih ramai hingga banyak dikunjungi banyak penonton.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/49/3155521/gelaran_piala_presiden_2025_berlangsung_meriah_hingga_mendunia-8lVP_large.jpeg
Gegap Gempita Piala Presiden 2025: Merakyat, Mendunia, Bersejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155203/port_fc-TOFh_large.jpg
Port FC Libur 2 Hari Usai Juara Piala Presiden 2025, Pelatih: Kami Ingin Berpesta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155222/port_fc_jadi_satu_satunya_juara_piala_presiden_yang_berasal_dari_luar_negeri-qlrR_large.jpg
Kisah Port FC, Klub Asnawi Mangkualam yang Jadi Satu-satunya Juara Piala Presiden dari Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155137/oxford_united-6xnI_large.jpg
Alasan Pelatih Oxford United Kalah 1-2 dari Port FC hingga Gagal Juara Piala Presiden 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/51/1629147/kejuaraan-dunia-sambo-remaja-dan-junior-2025-sukses-indonesia-dapat-pujian-2-presiden-ppu.webp
Kejuaraan Dunia Sambo Remaja dan Junior 2025: Sukses Indonesia Dapat Pujian 2 Presiden
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/04/kiper_timnas_indonesia_maarten_paes.jpg
Maarten Paes Bikin Arab Saudi Frustrasi Lagi? Statistik sang Kiper Bikin Ngeri!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement