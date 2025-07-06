Permalukan Persib Bandung di Piala Presiden 2025, Pelatih Port FC Bilang Begini

BANDUNG – Pelatih Port FC, Alexandre Gama mengaku senang berhasil permalukan Persib Bandung di laga pembuka Grup B Piala Presiden 2025, pada Minggu (6/7/2025) malam WIB. Menurut Gama, Port FC bermain baik sehingga layak memetik kemenangan pada laga yang dihelat di Stadion si Jalak Harupat, Bandung tersebut.

Ya, Persib baru saja kalah dari Port FC. Kedua gol Port FC masing-masing diciptakan Bordin Pala di menit 45 dan Peeradol Chamrasamee di menit ke-67 melalui titik penalti.

1. Bangga Raih Kemenangan

Usai laga, Gama mengaku bangga dengan penampilan para penggawa Port FC. Ia merasa semua itu berkat kerja keras dari seluruh pemain.

“Kami bangga dengan penampilan hari ini dengan skor 2-0 melawan Persib,” ungkap Pelatih Port FC, Alexandre Gama usai pertandingan, Minggu (6/7/2025).

Pelatih asal Brasil ini memastikan kemenangan Port FC atas Persib Bandung ini berkat kerja keras para pemainnya yang selama ini sudah berlatih dengan keras dalam latihan. Hingga akhirnya berjalan tanpa kendala.

“Dan secara strategi juga berjalan baik. Passing bagus, shooting dan finishing-nya juga sesuai dengan apa yang diinginkan,” tuturnya.

Pelatih Port FC, Alexandre Gama. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)

2. Puji Antusias Penonton Indonesia

Gama akui sepak bola di Indonesia dengan Thailand berbeda. Menurutnya di Indonesia lebih ramai hingga banyak dikunjungi banyak penonton.