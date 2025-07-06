Bojan Hodak Ungkap Penyebab Persib Bandung Kalah 0-2 dari Port FC di Piala Presiden 2025

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, ungkap penyebab timnya kalah 0-2 dari Port FC di Piala Presiden 2025. Menurut pelatih asal Kroasia itu, Persib tumbang karena kurangnya persiapan untuk menghadapi laga perdana Grup B yang dilangsungkan di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, pada Minggu (6/7/2025) malam WIB tersebut.

Ya, Persib baru saja kalah 0-2 dari klub asal Thailand tersebut. Mereka kalag gara-gara dua gol Port FC yang masing-masing diciptakan Bordin Pala di menit 45 dan Peeradol Chamrasamee di menit ke-67 melalui titik penalti.

1. Alasan Kalah

Bojan mengaku sejak awal tidak senang dengan gelaran Piala Presiden 2025 ini. Menurutnya, turnamen pramusim ini dihelat di waktu yang tidak tepat.

Tak ayak persiapan Persib pun kurang. Karena hanya punya waktu persiapan selama sepekan, Bojan merasa timnya pun kesulitan.

“Alasannya adalah kami baru berlatih satu pekan,” ujar Bojan usai pertandingan, dikutip Minggu (6/7/2025).

Persib Bandung vs Port FC. (Foto: Instagram/persib)

Bojan lantas mengingatkan gelaran Piala Presiden 2024 lalu. Saat itu beberapa pemainnya mengalami cedera yang sangat buruk karena dalam kondisi yang tidak fit.

“Sekarang kami ada dua pemain yang mengalami cedera. Kita akan lihat seberapa parah,” tuturnya.