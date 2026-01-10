Adu Gaji Rizky Ridho di Persija Jakarta dengan Federico Barba di Persib Bandung, bak Bumi dan Langit?

ADU gaji Rizky Ridho di Persija Jakarta dengan Federico Barba di Persib Bandung menarik diulas. Apakah perbedaannya begitu jauh bak bumi dan langit?

Menilik para pemain bintang Persib dan Persija memang menarik dilakukan. Apalagi, kedua tim ini akan saling berhadapan dalam laga lanjutan Super League 2025-2026 pada Minggu, 11 Januari 2025 pukul 15.30 WIB.

Kali ini, Okezone akan mengulas dalam soal sosok Rizky Ridho dan Federico Barba. Kedua pemain ini diketahui jadi andalan Persija dan Persib. Lantas, berapakah bayaran yang didapat kedua pemain?

Berikut Adu Gaji Rizky Ridho di Persija Jakarta dengan Federico Barba di Persib Bandung:

1. Gaji Rizky Ridho di Persija Jakarta

Rizky Ridho selama ini jadi andalan Persija Jakarta di lini pertahanan. Duetnya dengan Jordi Amat di musim ini membuat lini belakang Persija bahkan makin tangguh.

Musim ini saja, Rizky Ridho sudah dimainkan di 15 laga dalam berbagai kompetisi. Dia tak hanya tampil solid dalam menjaga lini pertahanan, tetapi juga kerap membantu lini serang dengan mencetak gol.

Pada Super League 2025-2026, Ridho sudah bukukan 1 gol. Golnya pada musim lalu bahkan masuk nominasi penghargaan Puskas Award.

Dengan kinerjanya yang ciamik, tak heran, Rizky Ridho dibanderol gaji setinggi langit di Persija. Sejatinya, Persija belum mengungkap bayaran untuk bek Timnas Indonesia itu. Namun, Rizky Ridho diprediksi mendapat bayaran mencapai Rp7,39 miliar untuk satu musim.