Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Adu Gaji Rizky Ridho di Persija Jakarta dengan Federico Barba di Persib Bandung, bak Bumi dan Langit?

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |00:05 WIB
Adu Gaji Rizky Ridho di Persija Jakarta dengan Federico Barba di Persib Bandung, bak Bumi dan Langit?
Rizky Ridho dan Federico Barba. (Foto: Instagram)
A
A
A

ADU gaji Rizky Ridho di Persija Jakarta dengan Federico Barba di Persib Bandung menarik diulas. Apakah perbedaannya begitu jauh bak bumi dan langit?

Menilik para pemain bintang Persib dan Persija memang menarik dilakukan. Apalagi, kedua tim ini akan saling berhadapan dalam laga lanjutan Super League 2025-2026 pada Minggu, 11 Januari 2025 pukul 15.30 WIB.

Kali ini, Okezone akan mengulas dalam soal sosok Rizky Ridho dan Federico Barba. Kedua pemain ini diketahui jadi andalan Persija dan Persib. Lantas, berapakah bayaran yang didapat kedua pemain?

Berikut Adu Gaji Rizky Ridho di Persija Jakarta dengan Federico Barba di Persib Bandung:

1. Gaji Rizky Ridho di Persija Jakarta

Persija Jakarta Akhiri 2025 dengan Kemenangan, Rizky Ridho: Siap untuk Berikutnya

Rizky Ridho selama ini jadi andalan Persija Jakarta di lini pertahanan. Duetnya dengan Jordi Amat di musim ini membuat lini belakang Persija bahkan makin tangguh.

Musim ini saja, Rizky Ridho sudah dimainkan di 15 laga dalam berbagai kompetisi. Dia tak hanya tampil solid dalam menjaga lini pertahanan, tetapi juga kerap membantu lini serang dengan mencetak gol.

Pada Super League 2025-2026, Ridho sudah bukukan 1 gol. Golnya pada musim lalu bahkan masuk nominasi penghargaan Puskas Award.

Dengan kinerjanya yang ciamik, tak heran, Rizky Ridho dibanderol gaji setinggi langit di Persija. Sejatinya, Persija belum mengungkap bayaran untuk bek Timnas Indonesia itu. Namun, Rizky Ridho diprediksi mendapat bayaran mencapai Rp7,39 miliar untuk satu musim.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/49/3194524/psm_makassar_vs_bali_united-MVUe_large.jpg
Hasil PSM Makassar vs Bali United di Super League 2025-2026: Petaka Kartu Merah, Juku Eja Menyerah 0-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/49/3194511/marc_klok-HAdt_large.jpg
10 Pemain yang Pernah Membela Persib Bandung dan Persija Jakarta, Nomor 1 Juara di Kedua Klub!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/49/3194496/persita_tangerang_vs_borneo_fc-pti7_large.jpg
Hasil Persita Tangerang vs Borneo FC di Super League 2025-2026: Pesut Etam Kalah 0-2, Rivalitas Persib-Persija Kian Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/49/3194473/persija_jakarta-SDMp_large.jpg
Persija Jakarta Pamer Persiapan Jelang Lawan Persib Bandung, The Jakmania Kirim Dukungan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/09/49/1664441/formula-e-mexico-city-eprix-2026-tayang-di-vision-catat-jam-tayangnya-bdc.webp
Formula E Mexico City E-Prix 2026 Tayang di VISION+, Catat Jam Tayangnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/winger_liverpool_federico_chiesa.jpg
Juventus Siapkan Alternatif jika Gagal Pulangkan Federico Chiesa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement