Kata Bojan Hodak soal Debut Saddil Ramdani Bersama Persib Bandung

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, soroti penampilan debut Saddil Ramdani. Menurutnya, Saddil masih belum cukup bugar.

Momen debut Saddil bersama Persib tersaji di Piala Presiden 2025. Dia tampil di laga perdana Grup B melawan Port FC.

1. Saddil Ramdani Belum Fit

Saddil Ramdani langsung masuk starting XI Persib Bandung vs Port FC. Sayangnya, dalam laga yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu 6 Juli 2025 sore WIB itu, dia gagal membawa timnya menang.

Persib Bandung tumbang 0-2 dari Port FC. Masing-masing gol diciptakan Bordin Pala (45’) dan Peeradol Chamrasamee (67’) melalui titik penalti.

Bojan memastikan kondisi Saddil masih belum cukup bugar. Menurutnya, butuh waktu agar pemain yang beroperasi sebagai winger itu fit.

“Dia juga mengalami cedera, jadi saya hanya berharap itu tidak serius,” harap Bojan usai laga.