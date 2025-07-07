Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Meski Kalah dari Port FC, Bojan Hodak Temukan Hal Positif dari Permainan Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |19:33 WIB
Meski Kalah dari Port FC, Bojan Hodak Temukan Hal Positif dari Permainan Persib Bandung
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Juru taktik Persib Bandung, Bojan Hodak tetap menemukan hal positif dari kekalahan 0-2 yang diterima pasukannya dari Port FC di laga pembuka Grup B Piala Presiden 2025. Bojan tepatnya senang melihat para pemain muda Persib yang tampil apik di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, pada Minggu 6 Juli 2025 kemarin.

1. Senang Lihat Penampilan Pemain Muda Persib

Seperti halnya Zulkifli Lukmansyah. Pelatih asal Kroasia ini memuji penampilan winger 18 tahun tersebut lantaran mampu menciptakan beberapa peluang.

Bojan pun memaklumi Zulkifli sempat terlihat gugup. Apalagi ini merupakan pertama kali Zulkifli tampil di hadapan banyak Bobotoh.

“Tapi Zul masih sedikit grogi dan dia memiliki 2-3 peluang. Ketika memasuki situasi mendapatkan peluang, pemain yang lebih berpengalaman akan lebih tenang dan juga lebih rileks dalam melakukan penyelesaian akhir dan lebih terpacu,” ujar Bojan, dikutip Senin (7/7/2025).

“Ini pertama kalinya dia bermain di stadion yang penuh seperti itu, jadi ini normal. Tapi saya senang dengan permainannya,” tambahnya.

Persib Bandung vs Port FC. (Foto: Instagram/portfc_official)
Bojan juga senang terhadap penampilan Nazriel Alfaro Syahdan. Gelandang Timnas U-17 Indonesia ini bermain dengan sangat percaya diri untuk ukuran pemain muda meski baru berlatih lima kali bersama timnya.

“Kevin Pasha juga, bermain sangat bagus karena menyelamatkan dua kali peluang lawan. Ini bagus bagi kami, memiliki pemain muda yang jika ada pemain cedera, kami tidak perlu khawatir,” tuturnya.

 

