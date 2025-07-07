Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Dewa United di Piala Presiden 2025

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Dewa United di Piala Presiden 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang dimainkan di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, pada Selasa 8 Juli 2025 malam WIB itu merupakan matchday kedua dari Grup B Piala Presiden 2025.

Persib yang sebelumnya kalah 0-2 dari klub Thailand, Port FC di laga perdana jelas akan mengincar kemenangan asat melawan Dewa United. Sedangkan Dewa United yang baru tampil juga tak mau kehilangan tiga poin penting.

1. Persib Berusaha Bangkit

Persib dipermalukan di hadapan pendukung sendiri saat menjamu Port FC pada Minggu 6 Juli 2025. Pelatih Persib, Bojan Hodak, berdalih timnya kalah karena kurangnya persiapan.

Setidaknya baru satu pekan persiapan Persib untuk menghadapi turnamen pramusim tersebut. Karena itulah, Persib tampak tak berdaya hingga kalah dua gol tanpa balas dari Asnawi Mangkualam cs.

Kendati demikian, Persib tak mau kejadian serupa terulang. Tim berjuluk Pangeran Biru itu akan berusaha bangkit dan mencuri kemenangan atas Dewa United.

Perlu diketahui, hanya juara grup yang berhak lolos ke final Piala Presiden 2025. Lalu, runner-up akan memperebutkan peringkat ketiga.

Persib Bandung vs Port FC. (Foto: Instagram/persib)

Kabar baiknya, Persib masih bisa juara grup meski sudah kalah 0-2 dari Port FC di laga pertama Grup B. Syarat untuk menjadi juara grup, Persib wajib menang besar atas Dewa United untuk menjaga kans berada di peringkat pertama.

Sebab jika nantinya ketiga tim sama-sama memiliki tiga poin karena saling mengalahkan, maka selisih gol akan dilihat. Itulah alasan Persib wajib menang dengan skor telak atas Dewa United.