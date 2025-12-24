Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gagal Curi Poin di Markas Semen Padang, Fabio Calonego Mau Persija Jakarta Segera Bangkit

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |18:48 WIB
Gagal Curi Poin di Markas Semen Padang, Fabio Calonego Mau Persija Jakarta Segera Bangkit
Pemain Persija Jakarta, Fabio Calonego. (Foto: Instagram/fabio_calonego97)
A
A
A

JAKARTA – Gelandang Persija Jakarta, Fabio Calonego, mengungkapkan kekecewaan mendalam setelah timnya dipaksa menyerah 0-1 oleh Semen Padang pada laga lanjutan Super League 2025-2026. Meski menelan pil pahit dalam laga yang digelar di Stadion H. Agus Salim, Padang, Senin 22 Desember 2025 tersebut, Calonego menegaskan satu hasil buruk tidak akan meruntuhkan mentalitas juara Skuad Macan Kemayoran.

1. Evaluasi Hasil Pertandingan

Fabio Calonego mengatakan target kemenangan memang tidak bisa dicapai Skuad Macan Kemayoran —julukan Persija— dalam laga tersebut. Menurutnya seluruh pemain sudah berusaha keras, tetapi hasil belum seperti apa yang diharapkan.

"Kekalahan memang menyakitkan. Tetapi itu tidak mendefinisikan kami sebagai pecundang! Kami tetap menegakkan kepala, terus percaya pada kerja keras," kata Fabio Calonego dilansir dari laman Persija, Rabu (24/12/2025).

Pemain berposisi gelandang itu mengatakan Persija akan melupakan kekalahan dari Semen Padang. Dia menegaskan Persija akan bangkit saat melawan Bhayangkara FC dalam lanjutan Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 29 September mendatang.

Semen Padang vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)
Semen Padang vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)

"Kami akan memberikan jawaban di lapangan pada tanggal 29. Persija adalah milik mereka yang percaya," sambung Calonego.

 

