Hasil I.League Cup 2026-2027: Bali United Hajar Persiba Balikpapan 6-1, Persis Solo Takluk dari Persik Kediri

Simak hasil I.League Cup 2026-2027 yang digelar Rabu 4 November malam WIB termasuk Bali United yang menghajar Persiba Balikpapan 6-1 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

HASIL I.League Cup 2026-2027 yang digelar Rabu (4/11/2026) malam WIB, sudah diketahui. Bali United menghajar Persiba Balikpapan 6-1 sementara Persis Solo ditumbangkan Persik Kediri 1-2.

Serdadu Tridatu berhadapan dengan Persiba di laga pertama Grup J I.League Cup 2026-2027. Laga itu digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah.

Bali United vs Persiba Balikpapan di I.League Cup 2026-2027 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

Dalam pertandingan itu, Bali United tampil luar biasa dengan mencetak enam gol. Keenam gol itu dijaringkan oleh Rahmat Arjuna (8'), Rizky Dwi (28'), Jens Raven (31', 72'), Teppei Yachida (68'), dan Irfan Jaya (88').

Sementara, Persiba hanya mampu membalaskan satu gol via Ryohei Yoshihama (47'). Hasil ini mengerek Bali United ke puncak klasemen Grup J I.League Cup 2026-2027.

Pada pertandingan lainnya, duel seru tersaji antara Persik Kediri versus Persis Solo. Laga tersebut berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur.

Macan Putih yang tampil dominan mampu mencetak dua gol tanpa balas. Dua gol itu dilesakkan oleh Jon Total (4') dan Jose Enrique (8').

Persis yang kebobolan dua gol cepat kesulitan untuk membalas. Akhirnya, hasil ini mengantar Persik memuncaki klasemen Grup H I.League Cup 2026-2027.