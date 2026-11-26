Persija Jakarta Cukur Sumsel United 7-0, Shin Tae-yong: Terasa Mudah bagi Kami

Shin Tae-yong melihat laga kontra Sumsel United berlangsung mudah buat Persija Jakarta (Foto: Instagram/@persija)

YOGYAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, puas dengan kemenangan telak 7-0 atas Sumsel United dalam lanjutan Grup A I.League Cup 2026-2027. Ia melihat keputusan lawan yang juga tidak menurunkan skuad terbaik, justru membuat segalanya terasa mudah.

Laga Persija Jakarta vs Sumsel United itu digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, DI Yogyakarta, Selasa 24 November 2026 sore WIB. Macan Kemayoran berpesta gol dengan kemenangan telak 7-0.

Persija Jakarta vs Sumsel United berakhir 7-0 (Foto: Instagram/@persija)

Tujuh gol Persija dicetak Eksel Runtukahu (2’, 28', 90+2’), Rayhan Hannan (5'), Witan Sulaeman (7'), Kerim Memija (41'), dan Farhan Sopiulloh (54'). Mereka kini memuncaki klasemen Grup A I.League 2026-2027 dengan nilai empat.

1. Lebih Mudah

Di laga itu, Shin kembali merotasi skuad dan menurunkan banyak pemain pelapis. Ia pun memuji penampilan anak asuhnya yang bisa mencetak tujuh gol, jauh di atas prediksi pribadinya.

“Para pemain tampil bagus hari ini. Kami bahkan mampu mencetak lebih banyak gol dari yang diperkirakan,” kata Shin, dikutip dari laman resmi Persija, Kamis (26/11/2026).

“Fokus kami memang memberikan kesempatan kepada pemain yang tidak tampil pada pertandingan sebelumnya, tetapi mereka tetap mampu menunjukkan permainan yang baik,” imbuh pria asal Korea Selatan itu.