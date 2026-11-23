Persija Jakarta Wajib Menang Telak atas Sumsel United demi Lolos 12 Besar I.League Cup 2026-2027!

ASISTEN pelatih Persija Jakarta, Francis Wewengkang, menyatakan skuad Macan Kemayoran menargetkan kemenangan saat berhadapan dengan Sumsel United di laga kedua Grup A I.League Cup 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta pada Selasa 24 November 2026 pukul 16.00 WIB.

1. Persija Jakarta dalam Kepercayaan Diri Tinggi

Francis Wewengkang mengatakan Dony Tri Pamungkas dan kawan-kawan dalam kepercayaan diri tinggi. Pasalnya, sang pelatih Shin Tae-yong selalu memberikan motivasi ke para pemain meskipun sedang sakit.

Shin Tae-yong absen dampingi Persija melawan Sumsel United. (Foto: Instagram/@persija)

"Jadi, kita setiap hari itu Coach Shin selalu memberikan motivasi kepada pemain. Jadi untuk masalah motivasi, semangat, dan moral pemain sangat tinggi," kata Francis Wewengkang di Depok, Senin (23/11/2026).

Mantan pemain Persija Jakarta itu menegaskan kemenangan adalah target utama dalam laga nanti. Jadi, ia harap pemain pemain tampil dengan performa terbaiknya sepanjang 90 menit pertandingan.

"Untuk pertandingan esok, para pemain sangat siap untuk mencapai target yaitu tiga poin," kata Francis Wewengkang.

Tak sekadar menang, Persija Jakarta wajib menumbangkan Sumsel United dengan skor telak. Sebab, jika Persija Jakarta hanya menang 1-0 dan di laga lain PSMS Medan menumbangkan Sumsel United 2-0, skuad Ayam Kinantan -julukan PSMS Medan- yang lolos ke 12 besar.