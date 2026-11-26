Igor Tolic Puas Persib Bandung Sempurna di AFC Champions League 2 2026-2027 Usai Bungkam FC Seoul 3-1

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, puas dengan capaian Maung Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027. Apalagi, mereka sukses menjaga kesempurnaan usai menghajar FC Seoul 3-1!

Duel Persib Bandung vs FC Seoul itu merupakan matchday lima Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Laga digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu 25 November 2026 malam WIB.

Tiga gol Persib dicetak oleh Mariano Peralta (6’), Luka Menalo (41’), dan Beckham Putra (78’). Sedangkan, satu-satunya gol FC Seoul dicetak oleh Leonardo Avecedo (37’).

1. Tampil Solid

Danijel Loncar beraksi di laga Persib Bandung vs FC Seoul (Foto: AFC)

Kemenangan ini sekaligus memastikan Persib melaju ke babak 16 besar dengan status juara grup. Tolic menilai anak asuhnya tampil solid saat menghadapi juara Liga Korea Selatan tersebut.

Disiplin pertahanan, efektivitas transisi, dan kontribusi para pemain menjadi sejumlah aspek yang membuatnya merasa puas. Namun di sisi lain, Tolic juga mengucapkan selamat karena FC Seoul berhasil mengunci gelar juara Liga Korea Selatan.

"Selamat kepada FC Seoul karena telah memenangkan liga," kata Tolic dilansir dari laman resmi I.League, Kamis (26/11/2026).

"Jadi saya hanya ingin mengatakan ini. Terkait pertandingan, saya punya banyak, banyak alasan untuk merasa senang,” sambung lelaki asl Kroasia tersebut.

“Pertahanan yang bagus, transisi yang bagus, tiga gol, banyak wajah bahagia di ruang ganti. Saya rasa semua senang bermain hari ini," tukas Tolic.